«Произведение посвящено трагичным событиям в нашей жизни»: о чём новая песня «Срэбны анёл» группы «Мерада»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники коллектива «Мерада» – Стив Крамер и Анна Крамер.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники коллектива «Мерада» – Стив Крамер и Анна Крамер.
О чём ваше новое произведение «Срэбны анёл»?
Анна Крамер, солитска группы «Мерада»:
Произведение посвящено трагичным событиям в нашей жизни, так случилось, это было много лет назад, ушёл из жизни один замечательный молодой человек. В таких случаях часто бывает, это меняет полностью мировоззрение, поменялось всё наше понимание творчества, жизни и в какую-то более позитивную такую сторону всё это ушло. И захотелось писать про любовь, про то, что в принципе смерти нет как таковой.
Стив Крамер, участник группы «Мерада»:
Любовь побеждает всё, даже смерть.
Где родился Стив Крамер? Как удаётся семейной паре поддерживать гармонию в паре?
Подробности – в видеоматериале.