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«Произведение посвящено трагичным событиям в нашей жизни»: о чём новая песня «Срэбны анёл» группы «Мерада»

05 марта 2018 07:07
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники коллектива «Мерада» – Стив Крамер и Анна Крамер.

«Произведение посвящено трагичным событиям в нашей жизни»: о чём новая песня «Срэбны анёл» группы «Мерада»-1

О чём ваше новое произведение «Срэбны анёл»?

Анна Крамер, солитска группы «Мерада»: 
Произведение посвящено трагичным событиям в нашей жизни, так случилось, это было много лет назад, ушёл из жизни один замечательный молодой человек. В таких случаях часто бывает, это меняет полностью мировоззрение, поменялось всё наше понимание творчества, жизни и в какую-то более позитивную такую сторону всё это ушло. И захотелось писать про любовь, про то, что в принципе смерти нет как таковой.

Стив Крамер, участник группы «Мерада»: 
Любовь побеждает всё, даже смерть.

Где родился Стив Крамер? Как удаётся семейной паре поддерживать гармонию в паре?

Подробности – в видеоматериале.

# Белорусская музыка # Музыка # Фотофакт # Стив Крамер # Анна Крамер

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