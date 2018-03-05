«Произведение посвящено трагичным событиям в нашей жизни»: о чём новая песня «Срэбны анёл» группы «Мерада»

О чём ваше новое произведение «Срэбны анёл»?

Анна Крамер, солитска группы «Мерада»:

Произведение посвящено трагичным событиям в нашей жизни, так случилось, это было много лет назад, ушёл из жизни один замечательный молодой человек. В таких случаях часто бывает, это меняет полностью мировоззрение, поменялось всё наше понимание творчества, жизни и в какую-то более позитивную такую сторону всё это ушло. И захотелось писать про любовь, про то, что в принципе смерти нет как таковой.

Стив Крамер, участник группы «Мерада»:

Любовь побеждает всё, даже смерть.

Где родился Стив Крамер? Как удаётся семейной паре поддерживать гармонию в паре?

Подробности – в видеоматериале.