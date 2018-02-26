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Алекс Дэвид: «Были моменты, когда мне хотелось бросить». Большое интервью накануне сольного концерта группы Atlantica

26 февраля 2018 09:56
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лидер группы «Atlantica», певец, композитор – Алекс Дэвид.

Как сейчас поживает группа «Atlantica»?

Алекс Дэвид, лидер проекта «Atlantica»:
Группа «Atlantica» – это я и музыканты, поэтому с группой всё хорошо, я жив и здоров, поэтому «Atlantica» существует как проект. В самое ближайшее время, 1 марта, состоится большой сольный концерт в сопровождении Premier Orchestra. Эта программа, которая для меня новая, совершенно удивительная. Понятно, что зрители услышат и классические произведения «Atlantica». Единственное, что не в той версии, в которой вы привыкли слышать. Это будет оркестровая версия, и будут не характерные для меня произведения, произведения других авторов. Программа называется «Абсолютная любовь». Любовь может быть только абсолютная, она не может быть половинчатой, нельзя наполовину любить любимую женщину, мужчину, нельзя наполовину любить любимого кота или музыку.

Гости будут?

Алекс Дэвид:
Гости будут, я не люблю делать большие солянки, поэтому гостей будет не очень много. В гостях будет несколько ярких артистов, которых я безмерно уважаю, и будут некоторые совершенно новые открытия. Будет несколько дуэтов. Будет просто, я был просто потрясён, когда меня познакомили с этим молодым дарованием, 12-летним Никитой Белько, который прошёл на российский детский «Голос», поэтому он, я надеюсь, поразит так же, как меня, как в «Голосе» судей, также поразит и зрителей концерта.

Приурочен ли этот концерт, который состоится 1 марта, к такому знаковому событию, как 15 лет существования группы «Atlantica»?

Алекс Дэвид:
Мы вот только-только вступаем в ощущение юбилейности. Я специально не свожу воедино эти даты. 15 лет – это ещё будет в конце года, 11 декабря. Праздновать заранее я не люблю, поэтому лучше уже подойдём к пятнадцатилетию, вступим в 15, а там уже будем кричать, что нам 15 лет. Вообще понятно, что творческий путь уже достаточно долгий. 15 лет карьеры лично для меня – это долгий путь, в котором было разное, был и успех, были какие-то поражения. Я бы сказал, что были моменты, когда мне хотелось бросить, заниматься какими-то другими делами. Я недавно сказал в одном из изданий, что мне очень хотелось заниматься мебелью. Я решил, что я срочно должен начать делать стулья. Но как-то Бог миловал, мои мозги остановились на этой идее. Музыка остаётся по-прежнему со мной, я пишу песни для себя и для других исполнителей, с которыми я успешно сотрудничаю.

Алекс Дэвид: «Были моменты, когда мне хотелось бросить». Большое интервью накануне сольного концерта группы Atlantica-1

Следующую часть своей карьеры я хотел бы себя как-то видоизменить. Понятно, что мне хочется становиться более взрослым артистом, потому что основная твоя аудитория стала старше, взрослее, стала более разборчивой в плане музыки и тебе хочется сохранить эту аудиторию, поэтому Orchestra.

В этом концерте я просто пою хвалебные оды, потому что Orchestra – это феноменальные музыканты. Это сложно! Первая репетиция для меня – это был ужас! Я приехал из Франции и буквально через три дня мне пришлось ехать на репетицию. Я программу ещё не понимаю, не знаю, не чувствую до конца так, чтобы соответствовать их уровню, но, слава Богу, я умею как-то собраться, умею консолидировать свои внутренние ресурсы, поэтому, слава Богу, получается.

Алекс Дэвид: «Были моменты, когда мне хотелось бросить». Большое интервью накануне сольного концерта группы Atlantica-4

Большое интервью Алекса Дэвида доступно в видеоматериале.

# Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # Алекс Дэвид

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