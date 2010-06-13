Ольга Самусик (группа «Hasta La Fillsta»): Для «Playboy» могу сняться бесплатносняться бесплатно

Концерт группы «Hasta La Fillsta» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Hasta La Fillsta» была создана в 1996 году, в 1999 после отъезда вокалистки Кристины Менделеевой за границу группа временно прекратила свое существование. Два года назад группа возродилась в измененном составе. Место фронтвумен заняла известная рок-певица и журналистка Ольга Самусик. Группа создавалась как англоязычный проект, но сейчас она исполняет свои песни на белорусском языке.

Нина Богданова:

Как вы считаете, вы внесли какой-то вклад в белорусскую историю?

Группа «Hasta La Fillsta»:

Да. Наши последние песни были написаны на стихотворения белорусских поэтов, например Франциска Богушевича, мы пропагандируем белорусскую культуру.

Зритель из зала:

Для вас является принципиальным, чтобы вокалистом вашей группы была девушка?

Александр Помидоров (группа «Hasta La Fillsta»):

Нет, мы недавно обсуждали, что девушек в последнее время рождается все больше и больше, а нормальных парней меньше.

Зритель из зала:

Почему вы ушли из группы «Крамбамбуля», поссорились с Левоном Вольским? (вопрос к Сергею Кононовичу - прим. ред.)

Сергей Кононович (группа «Hasta La Fillsta»):

Сложно ответить на этот вопрос, просто приходит время, когда в жизни нужно что-то менять. Не могу сказать однозначно, но так сложилась общая атмосфера в группе. Что ни делается - все к лучшему.

Зритель из зала:

На какой срок вы планируете задержаться в этой группе? (вопрос к Ольге Самусик - прим. ред.)

Ольга Самусик (группа «Hasta La Fillsta»):

Раньше я вообще не могла представить, что я буду играть в группе «Hasta La Fillsta», что я когда-нибудь стану ее солисткой. Поэтому сколько Бог пошлет, столько и будем играть вместе.

Зритель из зала:

За какую сумму вы бы согласились сняться в журнале «Playboy»?

Ольга Самусик (группа «Hasta La Fillsta»):

Смотря какую фотосессию мне предложат, если она будет красивая, могу даже за бесплатно.

Зритель из зала:

Какая из групп для вас была и есть важнее? (вопрос к Сергею Кононовичу – прим. ред.)

Сергей Кононович (группа «Hasta La Fillsta»):

Дело в том, что все группы, в которых я состоял, произошли из этой группы. Эта группа существовала до всех предыдущих. Здесь мы отдыхаем, делаем то, что нам нравится.

Зритель из зала:

Кого вы из белорусских рокеров могли бы назвать секс-символом?

Ольга Самусик (группа «Hasta La Fillsta»):

Хотелось бы ответить традиционно - Змитера Войтюшкевича, но это будет предсказуемый ответ. На самом деле, я бы назвала двух Александров: Помидорова и Кулинковича.

Зритель из зала:

Как вы относитесь к утверждению, что в одну воду дважды не войти, вы ведь распались почти 10 лет назад?

Сергей Кононович (группа «Hasta La Fillsta»):

Сейчас это модно.

Зритель из зала:

Если вы в этом году не добьетесь хоть какого-то успеха, вы распадетесь?

Ольга Самусик (группа «Hasta La Fillsta»):

Мне кажется, мы уже добились успеха.

Нина Богданова:

Откуда вы черпаете энергетический заряд?

Ольга Самусик (группа «Hasta La Fillsta»):

Из самих себя в первую очередь, потому что музыка живет в нас.

Зритель из зала:

Кого после Вольского вы считаете величайшим рок-музыкантом Беларуси?

Ольга Самусик (группа «Hasta La Fillsta»):

У меня есть один знакомый тоже великий рок-музыкант Сергей Скрипниченко из группы «Жигимонт Ваза». У него есть крылатая фраза: «Все мы молоды, пока жив Слава Корень». Поэтому Слава Корень.

Александр Помидоров (группа «Hasta La Fillsta»):

Необходимо отметить, что много музыкантов не было оценено при жизни, поэтому лучше было бы почтить их память.

Зритель из зала:

Чем белорусская рок-музыка 15-летней давности отличается от теперешней?

Александр Помидоров (группа «Hasta La Fillsta»):

В 95-м году было большой проблемой иметь на сцене такую аппаратуру и такие инструменты. В 95 году попытка провести шоу с живым звуком закончилась неудачей. А еще сегодня сущестует много талантливых людей и больше возможностей.

Зритель из зала:

Чем Ольга Самусик превосходит Кристину Менделееву в вашей группе, или может быть она в чем-то ей уступает?

Сергей Кононович (группа «Hasta La Fillsta»):

Она просто здесь, а не там, она другая.