Сергей Пенкин: Что касается профессионализма, Филипп Киркоров - так себе

Концерт Сергея Пенкина на «Звездном ринге» СТВ.

В детстве Сергей Пенкин пел в хоре, потом служил в армии, закончил Пензенское музыкальное училище, работал дворником в Москве, пел в ресторане. В 1992 году закончил вокальное отделение знаменитой Гнесинки. На счету у артиста около 20 альбомов. В репертуаре народные песни и романсы, арии из опер, западные хиты, советская и российская эстрада, джазовые стандарты. Занесен в книгу рекордов Гиннеса как певец, обладающий уникальным диапазоном голоса в четыре октавы.

Дмитрий Врангель:

Вам не жаль, что вы работаете на эстраде с такими вокальными данными?

Сергей Пенкин:

Для меня близка эстрада. Классику я могу послушать дома. Иногда я могу позволить себе спеть с симфоническим оркестром в Москве. Я пою разные песни и на разных языках. Я себя ни в чем не ограничиваю.

Зритель из зала:

Могли бы вы вспомнить самый главный и знаковый творческий эпизод вашей биографии?

Сергей Пенкин:

В один прекрасный момент, когда я работал в «Варьете», меня услышали и пригласили спеть бесплатно в программе «50х50». С того момента у меня появились первые сольные концерты. Я очень благодарен судьбе, что в моей жизни появились замечательные люди. И если есть возможность, я всегда стараюсь также помогать начинающим исполнителям.

Зритель из зала:

Есть ли среди нынешних молодых исполнителей такие, которых можно будет слушать и через 30 лет?

Сергей Пенкин:

Раньше певцы хотели быть звездами, а сейчас звезды хотят быть певцами. Я очень много общался с артистами, которые якобы были популярными, но через год они пропадали, они не знают как петь, они поют только под фонограмму. Хотелось бы, чтобы артисты были личностью на сцене. Я бы хотел определить по европейским стандартам Сергея Лазарева. Из девочек – Полину Гагарину. Профессиналами я считаю тех, которые поют без микрофона.

Нина Богданова:

Вы позволяете себе о ком-нибудь высказаться достаточно резко: бездарность, плохо поет?

Сергей Пенкин:

У нас 70 % бездарности на сцене, вы же сами видите.

Зритель из зала:

В чем секрет вашего успеха?

Сергей Пенкин:

Меня редко показывают по телевизору, на радиостанциях меня практически не крутят, а зал у меня всегда набит битком. Поэтому я рад только моим зрителям, я рад тому, что я даю людям слушать хорошую музыку, и мне очень приятно, когда вокруг меня находятся замечательные люди.

Зритель из зала:

С какими из западных музыкантов вам работалось интереснее всего?

Сергей Пенкин:

Со всеми западными музыкантами работается приятно, потому что у них нет такого снобизма как у наших артистов.

Зритель из зала:

В следующем году вам исполнится 50 лет, что удалось осуществить в этой жизни, а чего нет?

Сергей Пенкин:

Я построил церковь у себя на родине. Я хочу еще многое сделать в этой жизни: открыть вокальную школу, ночной клуб, куда будут ходить мои друзья и отрываться. В свои 50 лет я хочу сделать большой тур, около 120 городов, с гимнастами, симфоническим оркестром, с нашим оркестром. Это будет по-настоящему красивое шоу.

Зритель из зала:

Почему вы так экстравагантно одеваетесь?

Сергей Пенкин:

Хочется праздника в серые будни. Если я буду ходить во всем черном и петь под фонограмму, будет скучно.

Зритель из зала:

Есть ли такая песня , которую вы хотели исполнять, но ваши вокальные данные не позволили вам это сделать?

Сергей Пенкин:

Для меня сложно петь нелюбимые песни, к которым не лежит душа, потому мне хочется петь больше красивых песен.

Зритель из зала:

Филипп Киркоров профессиональный певец или так себе?

Сергей Пенкин:

Так себе.