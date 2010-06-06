Станислава Зыликова (группа «По глазам»): Макс Фадеев постоянно тырит все песни на Западе

Концерт группы «По глазам» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «По глазам» образовалась в 1999 году, с тех пор состав неоднократно менялся, неизменной оставалась солистка группы - Станислава Зыликова. Участники фестиваля «Нашествие-2002», финалисты отборочного тура на конкурс «Евровидение». В 2003 году выпустили первый и пока единственный альбом. Песни группы вошли в саундтреки к фильму «Займемся любовью».

Нина Богданова:

Это правда, что из-за твоего бурного характера твой состав музыкантов менялся многочисленное количество раз?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Это правда, но не из-за моего характера. Неужели не может быть других причин? У меня прекрасный характер.

Зритель из зала:

Почему бы вам не запеть чистую попсу, а то вы балансируете на грани поп-музыки и рока?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Читстая попса подразумевает какие-то глупости. Она совершенно пресная и неинтересная. Попса должна быть правильной, а мы не хотим быть правильными, мы хотим быть свободными от всего. А это тянет нас в рок.

Дмитрий Врангель:

Может быть, в России у вас ничего и не получилось с Максимом Фадеевым, потому что вы хотите быть свободными?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Я ничего не хочу плохого сказать о Максе Фадееве, но он постоянно тырит все песни из западной музыки. Мне это просто не интересно. Я люблю свою страну, у нас такое же звездное небо как и в Нью-Йорке, поэтому мне все равно где жить, лишь бы быть счастливым человеком.

Зритель из зала:

На какое место как вокалистка вы себя ставите в белорусской музыке?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Для меня нет такого понятия. Есть музыка вообще, и я себя считаю отдельной личностью. Я не ставлю себя ни на какие места, я считаю, что я на своем месте.

Зритель из зала:

Вы отправили бы себя на «Евровидение», или у нас в стране есть певцы лучше вас?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Нет, мы бы отправили Алехно.

Зритель из зала:

Что вы цените в мужчинах больше всего?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Мне нравятся мужчины, которые развиты духовно.

Зритель из зала:

А материальная составляющая?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Это само собой.

Зритель из зала:

Почему вы выбрали такое дурацкое название для своей группы?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Классный вопрос. Я сама не знаю, наверное, потому что я дура.

Нина Богдавнова:

Многие авторы пишут песни на продажу. Ты этим принципиально не занимаешься?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Почему же, меня просили написать наши артисты, но когда я приносила им песни, они говорили: «Надо еще тупее, еще глупее!» И я думала, как эту песню можно сделать еще тупее, поэтому, в конце концов, я с этим завязала.

Нина Богданова:

Как ты поступаешь со своими бывшими парнями?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

С некоторыми дружу, а с некоторыми нет.

Нина Богданова:

По жизни ты конфликтный человек?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Нет, я истеричка.

Зритель из зала:

Скажите пожалуйста, женщины-певицы сильно ревнуют друг к другу, поливаете ли друг друга грязью?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Я готова положа руку на сердце сказать: «Я тебя так понимаю, мне тебя так жалко и себя тоже». Потом мы можем вместе обняться и поплакаться над своей артистической судьбой. Мы ненормальные, мы не можем иметь нормальную семью, детей, мы все в музыке, в творчестве, мы не идем по той проторенной дорожке, по которой идут все женщины.

Нина Богданова:

Ты неординарный человек, о чем ты мечтаешь?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

О простом женском счастье.

Нина Богданова:

А что для тебя простое женское счастье?

Станислава Зыликова (группа «По глазам»):

Самореализация, семья - все то, о чем мечтают все девушки.