Станислава Зыликова (группа «По глазам»): Макс Фадеев постоянно тырит все песни на Западе

Группа «По глазам» образовалась в 1999 году, с тех пор состав неоднократно менялся, неизменной оставалась солистка группы - Станислава Зыликова. Участники фестиваля «Нашествие-2002», финалисты отборочного тура на конкурс «Евровидение». В 2003 году выпустили первый и пока единственный альбом. Песни группы вошли в саундтреки к фильму «Займемся любовью».
Нина Богданова:
Это правда, что из-за твоего бурного характера твой состав музыкантов менялся многочисленное количество раз?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Это правда, но не из-за моего характера. Неужели не может быть других причин? У меня прекрасный характер.
Зритель из зала:
Почему бы вам не запеть чистую попсу, а то вы балансируете на грани поп-музыки и рока?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Читстая попса подразумевает какие-то глупости. Она совершенно пресная и неинтересная. Попса должна быть правильной, а мы не хотим быть правильными, мы хотим быть свободными от всего. А это тянет нас в рок.
Дмитрий Врангель:
Может быть, в России у вас ничего и не получилось с Максимом Фадеевым, потому что вы хотите быть свободными?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Я ничего не хочу плохого сказать о Максе Фадееве, но он постоянно тырит все песни из западной музыки. Мне это просто не интересно. Я люблю свою страну, у нас такое же звездное небо как и в Нью-Йорке, поэтому мне все равно где жить, лишь бы быть счастливым человеком.
Зритель из зала:
На какое место как вокалистка вы себя ставите в белорусской музыке?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Для меня нет такого понятия. Есть музыка вообще, и я себя считаю отдельной личностью. Я не ставлю себя ни на какие места, я считаю, что я на своем месте.
Зритель из зала:
Вы отправили бы себя на «Евровидение», или у нас в стране есть певцы лучше вас?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Нет, мы бы отправили Алехно.
Зритель из зала:
Что вы цените в мужчинах больше всего?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Мне нравятся мужчины, которые развиты духовно.
Зритель из зала:
А материальная составляющая?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Это само собой.
Зритель из зала:
Почему вы выбрали такое дурацкое название для своей группы?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Классный вопрос. Я сама не знаю, наверное, потому что я дура.
Нина Богдавнова:
Многие авторы пишут песни на продажу. Ты этим принципиально не занимаешься?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Почему же, меня просили написать наши артисты, но когда я приносила им песни, они говорили: «Надо еще тупее, еще глупее!» И я думала, как эту песню можно сделать еще тупее, поэтому, в конце концов, я с этим завязала.
Нина Богданова:
Как ты поступаешь со своими бывшими парнями?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
С некоторыми дружу, а с некоторыми нет.
Нина Богданова:
По жизни ты конфликтный человек?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Нет, я истеричка.
Зритель из зала:
Скажите пожалуйста, женщины-певицы сильно ревнуют друг к другу, поливаете ли друг друга грязью?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Я готова положа руку на сердце сказать: «Я тебя так понимаю, мне тебя так жалко и себя тоже». Потом мы можем вместе обняться и поплакаться над своей артистической судьбой. Мы ненормальные, мы не можем иметь нормальную семью, детей, мы все в музыке, в творчестве, мы не идем по той проторенной дорожке, по которой идут все женщины.
Нина Богданова:
Ты неординарный человек, о чем ты мечтаешь?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
О простом женском счастье.
Нина Богданова:
А что для тебя простое женское счастье?
Станислава Зыликова (группа «По глазам»):
Самореализация, семья - все то, о чем мечтают все девушки.