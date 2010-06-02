Петь в хоре не модно, но интересно и полезно

Детский образцовый хор «Тоника» минской музыкальной школы №1 ведет свою историю с 1926 года. Это только на первый взгляд может показаться, что петь хором не только веселее, но и проще. За чужой спиной тут не спрячешься, но если есть талант, то в таком коллективе его в землю не зароешь.

Алексей Снитко, руководитель образцового детского хора «Тоника»:

По-моему, если есть талант, то надо упорно трудиться и добиваться результатов. В искусстве важное значении имеет мелочь, но дело в том, что мелочей в искусстве-то и нет. Все очень важно. Поэтому в хоре каждый человек, в частности ребенок, учится совершать непростую работу: слушать и слышать других. Выражать свое ощущение песни, согласуясь с другими участниками.

Занятия в хоре вряд ли можно называть модными. С большим рвением детей нагружают занятиями иностранными языками, танцами. Но если вы хотите вырастить не просто успешного, но и культурного человека, - музыка станет отличным средством.

Алексей Снитко, руководитель образцового детского хора «Тоника»:

Здесь при помощи музыки культура начинает непосредственно воздействовать на ребенка. В нем сразу растет личность, особенно, когда ребенок знакомится с разной музыкой и музыкой разных народов. Сердце ребенка отвечает с той непосредственностью, с которой могут откликаться только детские сердца.

А чтобы детские сердца откликались сильнее, хоровые репетиции были не в тягость, внимательно отнеситесь к выбору руководителя. Внимание к интересам ребенка, лавирование между разными стилями и манерами.

Алексей Снитко, руководитель образцового детского хора «Тоника»:

В нашем хоре дети поют и народные песни, и духовную музыку. Они поют классические произведения разных композиторов. Современные песни. В любом из этих жанров мы стараемся добиться максимально точного проникновения в стиль. Дети порой быстро и тонко чувствуют и находят необходимые краски в своем голосе.

Хор вырастил немало звезд. А теперь звезды, пусть и маленькие, приходят сюда сами.

DJ Анатоль:

Я готовился основательно, учил партии, хотел понравится Алексею Ивановичу. Он говорит мне, когда я первый раз пришел, чтобы я показал, что могу. Я распелся, показал. Он сказал, что у меня есть навыки к хору. Так все и пошло.

Самый младший из династии Ярмоленко хоть уже и имел опыт больших выступлений, не по годам рассудил, что классическое вокальное образование репу не помеха, а подспорье.

DJ Анатоль:

Я так понимаю, что вообще реп не будет долго существовать. Он может сегодня быть популярным и модным, а завтра исчезнет. А эта музыка будет всегда. Она есть у меня в запасе, так как у меня к этому есть способности, то она меня продвигает.