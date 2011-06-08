Наталья Томело: Фитнесом я никак не могла убрать некоторые части тела. А танцами смогла

Наталья Томело - популярная белорусская певица. В детстве занятия музыкой совмещала с посещением театрального и балетного кружков. Лауреат международных и республиканских музыкальных конкурсов. Солистка государственного концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Обладательница медали за трудовые заслуги. Разработала собственную систему эстрадного вокала, а также основала школу изящных наук имени себя.

Какое ваше личное достижение стало для вас наиболее важным в жизни?

Наталья Томело: Это мой сольный концерт, который я дала вместе с нашим замечательным оркестром. Когда я вышла на сцену и увидела полный зал людей, я чуть не расплакалась. И еще очень важное для меня достижение, что у меня есть медаль “За трудовые заслуги”, лично врученная нашим Президентом.

Скажите, у вас не возникало желания бросить все и начать с чистого листа где-нибудь за границей?

Наталья Томело: У меня эти желания уже давно есть, и там уже все началось. Я не могу поподробнее, потому что я как раскажу, так оно до не конца сбудется..

Многие артисты, поработав некоторе время в оркестре Михаила Финберга, уходят на вольные хлеба. А у вас такие мысли есть?

Наталья Томело: Нет, у меня таких мыслей нет, меня все устраивает. Петь с оркестром – это чудо какое-то . Это такая школа, что теперь я могу петь из любого утюга, и музыка будет звучать. Я везде спою.

Вы как-то признались, что живете по принципу “не предать подругу”. Видимо, вас в жизни часто предавали. Тяжело ли вам дается прощение?

Наталья Томело: Прошлые годы было как-то тяжелее, но когда я стала немножко умней и мудрей, то я думаю, может, я заслужила. А если она так поступила, то Бог ей судья. Все все равно встанет на свои места.

Вы говорили, что ваше жизненное кредо – никогда не унывать и никогда не сдававатся. А что чаще всего заставляет уклоняться от этого?

Наталья Томело: Когда тебе по голове дадут, и ты не знаешь, что с этим делать. Но я все равно заставляю себя вставать, идти вперед. Потому что знаю, что все будет хорошо. И это самое главное. Это дано нам свыше. Ребята, я знаю, что все будет хорошо у всех. Это такая жизненная истина. Когда вы будете говорить, что все будет хорошо, то все действительно будет хорошо.

В одном своем интервью вы сказали, что люди часто пользуются вашей доверчивостью и добротой и садятся вам на шею. Человек должен быть хорошим со всеми?

Наталья Томело: Я считаю, что человек должен быть просто хороший. Ну а кто садится на шею, потом и получит по ней.

Вы как-то сказали, что всегда доводите начатое дело до конца. А ссоритесь и деретесь вы тоже до крови?

Наталья Томело: Я по гороскопу телец и бык. Я очень терпеливый человек. Терпеть могу очень долго, но когда меня доведут до края, то берегись. Но тут уже надо знать, что со мной делать. Я один раз на мужа своего наехала, а он взял на меня водичку вылил. Я и остыла. Но я держу себя в руках. Куда же я буду драться? Я же девочка.

Вы много внимания уделяете различным диетам и фитнесу. Вы склонны к полноте?

Наталья Томело: Вы знаете, уже, наверное, не склонна, потому что организм перестроился. Я никогда не была полной, толстой. Я была таким хорошим ребенком, который все ел. Мама мне теперь так и говорит: “Был такой хороший ребенок, а теперь она не ест это, не ест это, не ест это... Ничего не ест! Вообще, что она ест?” Я говорю, что я ем капусту, рыбу, много овощей. Я ем шоколоад, и иногда могу позволить себе ущипнуть кусок торта. Попробовала и успокоилась. Дело в том, что мне не хватает нагрузки. Мне нужно себя нагружать физически. Тогда я могу прийти домой и сказать: я заработала кусок рыбы, я могу себе это позволить. Я уже сложившийся человек, наверное, как мой отец. Мой папа до сих пор бегает по 50 километров. В 70 лет человек бегает. Я так не могу пробежать, я себя нагружаю другим. Мне нужен спорт. Я без него не могу.

Вы активно пропагандируете активный образ жизни. А сладости, кофе, коньяк? Что-нибудь позволяете себе?

Наталья Томело: Кофе не пью уже давно. Заязала. У меня голова с ним не справляется. Сладости ем: конфеты, шоколад. Не ем только торты и всякие пирожные. Коньяк можно, особенно когда заболеешь. Мне даже врач мой говорил полоскать горло и проглатывать. Все у нас, в нашем цехе вокальном, знают, что я так могу выпить коньячку, полоща горло. Ну а со здоровым образом жизни это все и уходит. Вот у меня открыта школа танцев, и мы там так репетируем, что никакой ни шоколад, ни булочка уже не останется после этих тренировок.

Что вас подтолкнуло к созданию школы изящных наук?

Наталья Томело: Танцы корректируют не только твою форму, но и еще помагают как-то в жизни. Поэтому я решила, что фитнес хорошо, но этим фитнесом я никак не могла убрать некоторые части тела. Танцы все подтягивают, все убирают. Ты такой стройный, такой красивый. Ты знаешь, как ты встанешь, как ты пойдешь, что будешь делать и будешь увернно выглядеть. Танцы, друзья мои, это жизнь.

Я слышала, что вы разработали собственную систему эстрадного вокала. А что в ней такого особенного?

Наталья Томело:Я дошла до этого сама, своей головой, своим трудом. Я теперь понимаю, что надо делать и рассказываю об этом своим ученикам.

В детстве вы занимались балетом, пока не получили травму. А сейчас можете представить себя балериной?

Наталья Томело: Уже поздно, собственно. Это в детстве я любила лазить по всяким качелям, деревьям и упала. А так, может быть, и не было бы певицы, а была бы