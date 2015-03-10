Официально: Полина Гагарина представит Россию на «Евровидении»

Новости России. На международном песенном конкурсе «Евровидение-2015» Россию представит 27-летняя певица Полина Гагарина.

С евровизийной сцены в исполнении Гагариной прозвучит композиция A Million Voices. Это детище интернациональной команды авторов (Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий).

Песня станет «посланием мира», а сама вокалистка предстанет в романтическом образе. Об этом рассказал ТАСС продюсер певицы Константин Меладзе.

Константин Меладзе, продюсер Полины Гагариной:

Я уверен, что Полина более чем достойно выступит на конкурсе. Она исполнит композицию о мире. Сейчас идет подготовка номера. Буквально позавчера был снят клип. Певица будет выступать в романтическом образе, так как песня возвышенная, пафосная. На сегодняшний день Полина – лучшая вокалистка страны. Она лучше всех готова к конкурсу. У нее есть опыт, вокальные и внешние данные.

Полина Гагарина называет A Million Voices рок-балладой.

Исполнительница уверена, что «добрая, жизненная, символичная, искренняя композиция» найдет отклик в сердцах многих. «Это песня мира, это песня абсолютно всех – стариков, детей, беременных», – отметила Гагарина.

Напомним, Гагарина – не новичок в музыкальной индустрии. В 2003 году Полина одержала победу на телевизионном конкурсе «Фабрика звёзд-2».

В 2005 заняла 3-е место на конкурсе «Новая Волна». За плечами у Гагариной – участие в многочисленных музыкальных конкурсах.

Певица уже выпустила два студийных альбома – «Попроси у облаков» (2007 год) и «О себе» (2010 год). Песни «Я тебя не прощу никогда», «Спектакль окончен», «Нет» и «Навек» неоднократно попадали в российские хит-парады.



Несколько недель назад в Москве Полина Гагарина дала большой сольный концерт. Это не обычное музыкальное шоу, а целый «Спектакль…» в трех действиях. «Спектакль…» Полины Гагариной, построенный по всем законам театрального жанра, собрал аншлаг.

Кроме того, певица записывает саундтреки к фильмам, среди которых и композиция, которая прозвучит в фильме кинокомпании Уолта Диснея «Счастье».

В сентябре прошлого года Полина Гагарина вышла замуж за светского фотографа Дмитрия Исхакова. Подробности здесь.

Конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Вене. Участие в международном форуме примут 39 стран.

В первом полуфинале 19 мая выступят 16 стран, во втором 21 мая – 17.



В первом полуфинале выступят представители России, Беларуси, Греции, Македонии, Эстонии, Нидерландов, Молдовы, Финляндии, Бельгии, Армении, Сербии, Дании, Румынии, Албании, Грузии и Венгрии.



Во втором полуфинале на сцену выйдут исполнители из Норвегии, Ирландии, Чехии, Литвы, Сан-Марино, Мальты, Португалии, Черногории, Швейцарии, Азербайджана, Словении, Латвии, Польши, Исландии, Израиля, Кипра и Швеции.

Страны «большой пятерки»: Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и Австрия (на правах победителя прошлого года) автоматически попадают в финал, который запланирован на 23 мая.