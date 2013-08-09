Новый сезон 2013 года телеканал СТВ открывает международным музыкальным проектом «ХОРоШОУ». Участниками являются хоры из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Сербии и Франции. 8 хоров встречаются на одной сцене, чтобы представить песенную культуру своей страны и сразиться в мастерстве хорового исполнения музыкальных композиций.

В рамках шоу состоятся 3 больших концерта (два полуфинала и финал), по результатам которого определится победитель проекта.

Оценивать выступление музыкальных коллективов будет международное жюри. Телеканал СТВ пригласил в качестве компетентного жюри победительницу «Евровидения 2007» из Сербии Марию Шерифович, популярную Французскую исполнительницу Desireless, Сергея Скачкова, «Червоные гитары», Sasha Song и др. Кстати, зрители услышат и их песни.

В каждом из двух полуфиналов принимают участие четыре хора и будут определены два победителя, которые получат путевку в финал. Составы полуфиналов будут определены посредством жеребьевки.

Конкурсное соревнование хоров будет состоять из 3-х этапов, в ходе которых участникам нужно проявить не только свои вокальные данные, но и продемонстрировать общий уровень знаний, эрудицию, смекалку и творческую фантазию.

Первый этап - «Викторина» представит собой конкурс на знание культуры стран-соседей. Каждому из трех хоров, участвующих в конкурсной программе, предлагается ответить на вопросы о национальных обычаях других стран либо особенностях их музыкальной и песенной культуры.

Следующий этап называется «Песня на языке соседа». Каждому из трех хоров необходимо исполнить песню другой страны на языке оригинала.

В третьем, главном и завершающем этапе «Выступление хора» должны использоваться музыкальные номера, подготовленные заранее каждым хором. После выступления хоров члены жюри дают им оценку.

По результатам трех этапов два хора из полуфинала выйдут в финал. Таким образом, в финале шоу встречаются два хора, один из которых, по результатам оценок жюри, становится победителем проекта.

Конкурсное соревнование в финале пройдет по схеме полуфинала(3 этапа: викторина, песня на языке соседа, выступление хора).

Свои коллективные заявки (от имени 10 человек и более) для получения бесплатных пригласительных на концерты просим отправлять на info@ctv.by. В письме указывайте количество человек и мобильный номер контактного лица.

Ждем Вас!