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Новый сезон 2013 года телеканал СТВ открывает международным музыкальным проектом «ХОРоШОУ»

09 августа 2013 11:11
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Новый сезон 2013 года телеканал СТВ открывает международным  музыкальным проектом  «ХОРоШОУ». Участниками являются хоры из  Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Сербии и Франции. 8 хоров встречаются на одной сцене, чтобы представить песенную культуру своей страны и сразиться в мастерстве хорового исполнения музыкальных композиций. 

В рамках шоу состоятся 3 больших концерта (два полуфинала и финал), по результатам которого определится победитель проекта.

Оценивать выступление музыкальных коллективов будет международное жюри. Телеканал СТВ  пригласил в качестве компетентного жюри победительницу «Евровидения 2007» из Сербии Марию Шерифович, популярную Французскую исполнительницу Desireless, Сергея Скачкова, «Червоные гитары», Sasha Song и др. Кстати, зрители услышат и их песни.

В каждом из двух полуфиналов принимают участие четыре хора и будут определены два победителя, которые получат путевку в финал. Составы полуфиналов будут определены посредством жеребьевки.

Конкурсное соревнование хоров будет состоять из 3-х этаповв  ходе которых участникам нужно проявить не только свои вокальные данные, но и продемонстрировать общий уровень знаний,  эрудицию, смекалку  и творческую фантазию.

Первый этап - «Викторина» представит собой конкурс на знание культуры стран-соседей. Каждому из трех хоров, участвующих в конкурсной программе, предлагается ответить на вопросы о национальных обычаях  других стран либо особенностях их музыкальной и песенной культуры.

Следующий этап называется «Песня на языке соседа».  Каждому из трех хоров необходимо исполнить песню другой страны на языке оригинала.

В третьем, главном и завершающем этапе «Выступление хора»  должны использоваться музыкальные номера, подготовленные заранее каждым хором. После выступления хоров члены жюри дают им оценку.

По результатам трех этапов два хора из полуфинала выйдут в финал. Таким образом, в финале шоу встречаются два хора, один из которых, по результатам оценок жюри, становится победителем проекта.

Конкурсное соревнование в финале пройдет по схеме полуфинала(3 этапа: викторина, песня на языке соседа, выступление хора).

Свои коллективные заявки (от имени 10 человек и более) для получения бесплатных пригласительных на концерты просим отправлять на info@ctv.by. В письме указывайте количество человек и мобильный номер контактного лица.

Ждем Вас!

# Музыка # Проекты СТВ # Проект «Дети - это ХороШОУ!»

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