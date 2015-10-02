На «Золотом шлягере» 2 октября выступят легендарные Тавис Миннер и Мэла Уолдрон

Новости Беларуси. У жителей и гостей Могилева 2 октября есть возможность услышать настоящих звезд американского джаза. На Международном музыкальном фестивале «Золотой шлягер» выступят легендарные Тавис Миннер и Мэла Уолдрон. Они представят белорусским зрителям разноплановую программу: от классического до этно-джаза. До недавнего времени Уолдрон мало знала о нашей стране. Но полученные впечатления сейчас артистку только приятно удивляют, как и сам «Золотой шлягер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэла Уолдрон, певица (США):

Попыталась вспомнить о подобном проекте в Америке, но ничего такого у нас нет. Ваш проект очень интересен. Встречи интересных людей, музыкантов — это всегда хорошо.

Тавис Миннер, певец (США):

Первое, что заметил — насколько красивый и чистый город. Я считаю, что огромное будущее есть у вашего фестиваля.