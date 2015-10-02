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На «Золотом шлягере» 2 октября выступят легендарные Тавис Миннер и Мэла Уолдрон

02 октября 2015 13:54
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Новости Беларуси. У жителей и гостей Могилева 2 октября есть возможность услышать настоящих звезд американского джаза. На Международном музыкальном фестивале «Золотой шлягер» выступят легендарные Тавис Миннер и Мэла Уолдрон. Они представят белорусским зрителям разноплановую программу: от классического до этно-джаза. До недавнего времени Уолдрон мало знала о нашей стране. Но полученные впечатления сейчас артистку только приятно удивляют, как и сам «Золотой шлягер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мэла Уолдрон, певица (США):
Попыталась вспомнить о подобном проекте в Америке, но ничего такого у нас нет. Ваш проект очень интересен. Встречи интересных людей, музыкантов — это всегда хорошо.

Тавис Миннер, певец (США):
Первое, что заметил — насколько красивый и чистый город. Я считаю, что огромное будущее есть у вашего фестиваля.

# Фестиваль # Музыка # Мэла Уолдрон # Тавис Миннер

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