Юный виртуоз Матвей Митьковец: Не ровняться ни на кого, а играть лучше, чем вчера!

Минская детская школа искусств №10 имени Глебова – настоящая кузница талантов. Есть среди ее воспитанников – стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь.

Пока 10-летний Матвей Митьковец мечтает попасть в их число, и у него для этого есть все шансы. Ведь не смотря на свой юный возраст, он уже успел стать лауреатом многочисленных республиканских и даже международных конкурсов. К примеру, недавно Матвей блистательно выступил на престижном четвертом Московском открытом конкурсе-фестивале молодых исполнителей имени Должикова и занял там первое место.

Со своим любимым инструментом – кларнетом, Матвей Митьковец практически не расстается.Чтобы достичь весомых результатов, приходится подолгу тренироваться – по несколько часов в день после занятий в музыкальной школе.

Для юного дарования нет неподвластных партий. Но больше всего Матвей любит классическую музыку, а его кумиром стал известный белорусский композитор, народный артист СССР Евгений Глебов, в честь которого и названа Минская школа искусств.

Педагоги, как говорится, души не чают в молодом, но талантливом музыканте. Ведь он — пример для многих учеников школы искусств. Всегда старательно посещает занятия, и не только по классу кларнета, но и по хору, сольфеджио.

Свою жизнь Матвей Митьковец не представляет без музыки. В будущем он хочет стать известным артистом, которому покорится еще не одно выдающееся произведение.

А в ближайших планах юного дарования – привезти победу с Третьего Международного конкурса юных музыкантов «Каунас Сонорум», который совсем скоро пройдет в Литве.

Желаем, чтобы все задуманное этим талантливым юношей, обязательно исполнилось.