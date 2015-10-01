1 октября состоялась церемония открытия фестиваля «Золотой шлягер»

Новости Беларуси. Красная дорожка 1 октября привела гостей и участников фестиваля «Золотой шлягер» на церемонию открытия юбилейного песенного шоу. В 20-й раз Могилёв принимает этот Международный музыкальный форум. Зрителей ожидают золотые хиты отечественной и зарубежной эстрады, вечер классического джаза. Со звездными гостями «Золотого шлягера» пообщалась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

На фестивале «Золотой шлягер» в Могилеве Александр Панайотов гость долгожданный. В далеком 2001 теперь уже знаменитому российскому исполнителю посчастливилось стать победителем этого Международного музыкального форума.

Александр Панайотов, певец (Россия):

Я очень надеюсь, что сегодня повстречаю очень много друзей, знакомых и будет такая же прекрасная атмосфера, как и 14 лет назад.

С тех пор, признается Александр, Беларусь стала вторым домом. Потому даже в плотном концертном графике нашел окно, чтобы оставить свой след на могилевской земле — посадить дерево в знаковом для фестиваля месте.

Ирина Недобоева, СТВ:

Эта кленовая появилась в Могилеве в 2005 году. В ее закладке принимали участие знаменитые исполнители X Международного «Золотого шлягера» - Владимир Трошин, Николай Гнатюк, Валентина Толкунова. Эта добрая традиция продолжается и по сей день.

Изначально задуманный как ретро-фестиваль, «Золотой шлягер» всегда «возвращался» к песням прошлых лет. Но со временем музыкальному фэсту стало тесно в этих рамках. Так появился конкурс молодых исполнителей, который за эти годы для многих начинающих артистов стал первой ступенькой на пути к музыкальному Олимпу.

Григорий Гладков, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации:

Фестиваль «Золотой шлягер» учит детей уважению к своим родителям. Там собраны самые лучшие произведения, которые поешь и сейчас. И еще учит профессионализму – это школа.

Среди звездных гостей юбилейного фестиваля немало известных имен. Однако, как признаются сами могилевчане, наличие звездных фамилий в музыкальной афише не главное. Гораздо важнее та атмосфера, которую дарит жителям «Золотой Шлягер» из года в год.