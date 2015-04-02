Нина Сублатти – представительница Грузии на Евровидении-2015

Нина Сублатти (настоящее время Нина Сулаберидзе) родилась в Москве 31 января 1995 года. Но вскоре ее семья вернулась в Грузию.

Исполнительница выиграла национальный финал Евровидения в Грузии с песней собственного сочинения "Warrior" ("Воительница"), уверенно обойдя четырех конкурентов и, таким образом, будет представлять свою страну в Вене в мае. В своей песне и видеоклипе, она показывает свою силу и мощь, и не только вокальную, но и духовную.

В 2009 году Нина Сублатти получила предложение от модельного агентства и работала в качестве модели с известными дизайнерами и фотографами. Также сотрудничала с различными группами и давала концерты по всей Грузии.



В 2011 Нина начала работать с Georgian Dream Studio, а два года спустя приняла участие в грузинском шоу "Idol". В рамках проекта работала с Грузинским Государственным симфоническим оркестром. Нина стала победителем проекта и получила приглашение от лондонского Института музыки, чтобы изучать вокал на высшем уровне.