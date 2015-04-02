Нина Сублатти – представительница Грузии на Евровидении-2015

Нина Сублатти (настоящее время Нина Сулаберидзе) родилась в Москве 31 января 1995 года. Но вскоре ее семья вернулась в Грузию.
Исполнительница выиграла национальный финал Евровидения в Грузии с песней собственного сочинения "Warrior" ("Воительница"), уверенно обойдя четырех конкурентов и, таким образом, будет представлять свою страну в Вене в мае. В своей песне и видеоклипе, она показывает свою силу и мощь, и не только вокальную, но и духовную.
В 2009 году Нина Сублатти получила предложение от модельного агентства и работала в качестве модели с известными дизайнерами и фотографами. Также сотрудничала с различными группами и давала концерты по всей Грузии.
В 2011 Нина начала работать с Georgian Dream Studio, а два года спустя приняла участие в грузинском шоу "Idol". В рамках проекта работала с Грузинским Государственным симфоническим оркестром. Нина стала победителем проекта и получила приглашение от лондонского Института музыки, чтобы изучать вокал на высшем уровне.
В том же году поступила в Академию искусств имени Аполона Кутателадзе на отделение "Дизайн интерьеров". В 2014 году Нина записала свой дебютный альбом "Dare To Be Нина Sublatti". Альбом, начиная с даты выпуска и до сих пор, занимает первое место в хит-парадах страны.
"Быть честной на сцене, также очень важно для меня. Я не люблю, когда девушки выглядят на сцене, как пластиковые куклы, двигаются как пластиковые куклы, без всяких эмоций. Я собираюсь выразить себя своим номером, своей музыкой. Все, что будет происходить на сцене, очень естественно для меня".
С 2014 Нина учится в Тбилисской Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили на факультете музыкальных технологий. Также работает в музыкальной школе Teen Club, где обучает молодых исполнителей.
На конкурсе "Евровидение" исполнительница представит песню собственного сочинения.
Моя песня посвящена всем женщинам Грузии. Женщины всегда были важными фигурами в истории нашей страны. Они всегда стремились быть хорошими женами, матерями, учителями. Грузинским женщинам пришлось подавить свои темпераменты и растить своих детей, как воительницам. На грузинском языке я выбрала в качестве заголовка слово, означающее "Мать-мужчина", которого нет в других языках, потому на английском она получила название "Warrior".
Что вам следует знать о Нине Сублатти:
Дайте три самых характерных определения вашей композиции.
Феминизм, история грузинской женщины и честность.
Назовите три самых впечатляющих факта о себе.
Это так трудно говорить о себе. Я могу сказать, что я художник.
Почему Евровидение важно для вас?
Я хочу, чтобы мою музыку услышали в Европе, и я думаю, что Евровидение – это отличный шанс для этого, вот почему.
Интересные факты:
1. Девушка закончила художественную школу, в которой занималась графикой, рисованием и скульптурой.
2. Любит татуировки, и на ее теле нанесено уже 8 тату.
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Статья подготовлена по материалам сайта eurovision.tv