Эльнур Гусейнов – представитель Азербайджана на Евровидении-2015

Эльнур Гусейнов родился 3 марта 1987 года в Ашгабаде, Туркменистан. Его отец был военным, а мать – музыкантом-теоретиком. В 1992 году поступил в Республиканскую Специальную Музыкальную Школу при Туркменской Национальной Консерватории по классу фортепиано. В 1999 году семья переехала в Баку, где Гусейнов закончил медицинский техникум. В 2001 году он поступил в бакинское музыкальное училище, которое окончил в 2004 году. Работал в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, в капелле при Азербайджанской государственной филармонии и в церковном хоре. В 2003 году одержал победу на телеконкурсе "Sing Your Song" на телеканале Lider TV.

В 2008 году Гусейнов был избран в качестве первого представителя Азербайджана на конкурсе "Евровидение" с композицией "Day After Day", для исполнения которой в дуэт был приглашен певец Самир Джавадзаде. Дуэт занял 8-е место. В декабре 2009 года Гусейнов объявляет о планах переезда на постоянное место жительства в Укараину, для того, чтобы продолжить там свою музыкальную карьеру, но этого так и не произошло. В 2009-2011 годах работает в капелле в Азербайджанской Государственной Филармонии. В октябре 2010 года певец подает вновь заявку на участие в Евровидении от Азербайджана, но ему не удается выйти в финал.

В 2012 году представил концертную программу "We Have To Search" вместе с пианистом Исфаром Сарабским. В программе концерта звучали песни в стиле классики с попом, джазом и соулом. В этот период своего творчества Эльнур много экспериментирует, используя в музыке азербайджанские национальные мотивы. Большинство выступлений Эльнура проходили на сцене Бакинского Джаз центра, в элитных бакинских клубах, а также на корпоративных мероприятиях. Эльнур редко выступал по телевидению, исключением стали съемки "Новогоднего огонька".

После нечастых появлений на публике в Азербайджане, Гусейнов предпринимает попытку заново запустить свою музыкальную карьеру, теперь уже в Турции, где подает заявку на участие в "O Ses Türkiye" (аналог шоу "Голос"). Во время "слепого" прослушивания к Эльнуру повернулись все наставники проекта. Издание "Sozcu" назвало Эльнура Гусейнова лучшим голосом за четырехлетнюю историю существования проекта "O Ses Türkiye". 18 февраля 2015 года он становится победителем конкурса. В финальном выпуске он устанавливает рекорд по количеству голосов, поданных в поддержку исполнителя, за всю историю шоу, собрав их более миллиона.

В этом году на Евровидении Эльнур исполнит балладу "Hour of the Wolf", которую написали шведские авторы Николас Ребшер, Никлас Лиф, Лина Ханссон и Сандра Бьюрман.