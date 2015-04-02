Американский певец Джон Ледженд поженил своих собак. Зачем?

Новости США. На видео, опубликованном в среду, 1 апреля, 36-летний обладатель премии Грэмми Джон Ледженд исполнил свой хит All of me на свадьбе своих собак, бульдогов Падди и Пиппы. В клипе певец ведет своих питомцев к алтарю, а затем кормит их свадебным тортом. Собаки одеты соответственно случаю, в костюм и галстук-бабочку и в свадебное платье.

Многие поклонники творчества исполнителя решили, что церемония – это не более чем первоапрельская шутка, но на самом деле, таким способом Джон решил привлечь внимание к своей благотворительной организации The Show Me Campaign, цель которой – помощь детям из малообеспеченных семей в получении качественного образования.

Певец призывает поклонников сделать пожертвование в фонд, и те, кто сделает это, получат возможность выиграть частное выступление певца.

На сайте благотворительной организации говорится: "Частный концерт Джона Ледженда на Вашей свадьбе или любом другом событии (вечеринке в честь Дня Рождения, или по другому особому случаю)."

Джон Ледженд, певец (запись в Twitter):

Я так взволнован перед выступлением на Вашей свадьбе, что решил снять свою репетицию. Мои малыши тоже помогали!