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Американский певец Джон Ледженд поженил своих собак. Зачем?

02 апреля 2015 15:06
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Новости США. На видео, опубликованном в среду, 1 апреля, 36-летний обладатель премии Грэмми Джон Ледженд  исполнил свой хит All of me на свадьбе своих собак, бульдогов Падди и Пиппы. В клипе певец ведет своих питомцев к алтарю, а затем кормит их свадебным тортом. Собаки одеты соответственно случаю, в костюм и галстук-бабочку и в свадебное платье.

Американский певец Джон Ледженд поженил своих собак. Зачем?-1

Многие поклонники творчества исполнителя решили, что церемония – это не более чем первоапрельская шутка, но на самом деле, таким способом Джон решил привлечь внимание к своей благотворительной организации The Show Me Campaign, цель которой – помощь детям из малообеспеченных семей в получении качественного образования.

Американский певец Джон Ледженд поженил своих собак. Зачем?-4

Певец призывает поклонников сделать пожертвование в фонд, и те, кто сделает это, получат возможность выиграть частное выступление певца.

На сайте благотворительной организации говорится: "Частный концерт Джона Ледженда на Вашей свадьбе или любом другом событии (вечеринке в честь Дня Рождения, или по другому особому случаю)."

Джон Ледженд, певец (запись в Twitter):
Я так взволнован перед выступлением на Вашей свадьбе, что решил снять свою репетицию. Мои малыши тоже помогали!

Американский певец Джон Ледженд поженил своих собак. Зачем?-7

# Благотворительная акция # Музыка # Фотофакт # Джон Ледженд

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