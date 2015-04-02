Певец Дима Колдун: Нужно верить в то, что у тебя всё получится!

К каким артистам ты себя причисляешь в первую очередь: белорусским или российским?

Дмитрий Колдун, певец:

Как можно относить себя к белорусским, российским артистам? В музыке нет национальности, нет языка. Музыка - интернациональная. Я не разделяю ее, а просто несу музыку в мир.

Часто бываешь в Беларуси?

Дмитрий Колдун, певец:

Часто бываю. Я здесь вспоминаю свои молодые годы. Могу сказать, что в Беларуси песни пишутся легче. Как-то здесь… наверное, воздух привычнее.

А что тебе нужно для того, чтобы пришла муза?

Дмитрий Колдун, певец:

Как минимум, чтобы целый час меня никто не тревожил и не мешал работать.

Есть ли разница между российским и белорусским шоу-бизнесом?

Дмитрий Колдун, певец:

Беларусь меньше, Россия - больше. В Беларуси шоу-бизнеса поменьше, в России - побольше. Это нормально. Конкуренция везде одинаковая.

Если кто-то хочет чего-то добиться, он вынужден участвовать в конкуренции, сражаться, бороться за свое место под солнцем.

В целом, да, есть какие-то особенности, но направления одни и те же.

Говорят, в Беларуси нет шоу-бизнеса. А ты как считаешь?

Дмитрий Колдун, певец:

Он просто немножечко поменьше. Если мы увидим на нашу солнечную систему издалека, то мы увидим только Солнце. А когда присмотримся, есть там и Земля, и Меркурий, и Венера…

Ты сказал, что нужно искать своё место под солнцем, стараться, трудиться… Пришлось ли тебе чем-то пожертвовать или что-то поменять в своём характере, чтобы всё же там «ужиться», принять жёсткие правила?

Дмитрий Колдун, певец:

Конечно. Когда ты приходишь в монастырь, как говорится, «ты со своим уставом не полезешь»! К чему-то приспосабливаешься, от чего-то отказываешься. Это интересный процесс. Если относиться к нему, как какому-то болезненному лечению зубов, то, наверное, просто ничего не получится.

Просто нужно получать удовольствие от самого процесса и каких-то достижений, радоваться достижениям. Не жалеть о том, что что-то у тебя не получается, а просто верить в то, что у тебя всё получится!

Ты уже состоявшийся любимый артист. Но тем не менее постоянно участвовал в каких-то интересных, оригинальных проектах, конкурсах. Тебе это жизненно необходимо?

Дмитрий Колдун, певец:

Я не участвую во всех конкурсах, в которых мне предлагают поучаствовать. Участвую только в тех, которые непосредственно связаны только с музыкой, а во-вторых, в тех конкурсах, где я еще не участвовал и где можно чему-то поучиться. Скажем, проект «Точь в точь» - это очень интересный опыт. Я даже долго сомневался, стоит ли туда идти, потому что с хореографией у меня не очень, а там всё же нужно находить какие-то движения, пластику. Но со временем я понял, что, когда ты одеваешь маску другого человека, вроде бы это уже и не ты. И все, что ты делаешь… Кажется: «а вдруг этот человек так и делал» Это так сглаживается, что в конце концов ты перестаешь быть собой. В этом состоянии ты можешь сделать все, что угодно, и это будет: «А вроде и ничего!»