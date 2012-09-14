Николай Гнатюк, народный артист Украины, автор «Птицы счастья», отмечает 60-летие

Новости Украины. Человек большого светлого таланта и открытой души. Николай Гнатюк отмечает 60-летие. С юбилеем народного артиста Украины поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николай Гнатюк очень быстро взлетел на музыкальный олимп и стал популярным. Не раз становился победителем международных конкурсов. Композиция Давида Тухманова «Я с тобой танцую» принесла певцу Гран-при в Дрездене, а песня «Танец на барабане» Раймонда Паулса – первое место на фестивале «Интервидение» в Сопоте в 80-м.

В репертуаре также хиты «Птица счастья», «Малиновый звон» и «Белые ставни». Эти песни Николай Гнатюк исполняет на сцене до сих пор. Он частый гость «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Гнатюк, народный артист Украины:

Что касается Беларуси, вам скажу, люблю ее очень. Но я еще ей очень благодарен, потому что где-нибудь в 90-е, когда развалился Союз, Беларусь была первой страной, которая мне протянула руку. И те же «Славянские базары», «Золотой шлягер» и другие концерты.

Могу в свой юбилей сказать, что за эти годы я ничего лучшего, в принципе, не нашел. Я имею в виду доброту, искренность, трудолюбие и дух народа.