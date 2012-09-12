Коллективы, которые участвуют в проекте «ХОРоШОУ». Голосование

Soul Family. Польша. В составе хора 20 вокалистов, и это участники сразу нескольких музыкальных команд. Костяк коллектива - группа Soul City – финалисты популярного шоу X-Фактор. Они плечом к плечу, гортань к гортани прошли все кастинги и лишь в финале поняли, что надо держаться вместе. Чуть позже к ним присоединились выпускники уже другого телешоу по поиску голосистых талантов - "Битва на глосы". А уж после слияния с одним из лучших госпел-хоров Польши, ребята решили: раз уж вместе им поется на отлично, можно становиться хорошистами, то есть участвовать в Хорошоу.

«Pink Flowers». Латвия. Коллектив, участники которого, - люди самых разных профессий и возрастов. На первый взгляд, у них ничего общего. Но уже с первым звуком сомнения рассеиваются. Недаром сформировалась команда на шоу "Битва хоров - 2". После проекта многие стали настоящими звездами с фан-клубами, гастролями и вспышками фотокамер. Один из солистов "Pink Flowers" – Дайнис Скутелис - уже выступал перед белорусским зрителем – на сцене Витебского амфитеатра, и получил специальную премию имени Владимира Мулявина. Теперь вместе с товарищами он готов взять главную премию Хорошоу.

Брянский городской академический хор. Россия. Был создан в 1993 году из числа студентов и выпускников музыкального училища. В репертуаре коллектива самый широкий диапазон произведений – от полифонических партитур XV–XVI веков до новейших образцов современной хоровой музыки. Коллектив регулярно принимает участие в фестивалях и конкурсах. Лауреат 11-ти Международных конкурсов и обладатель 32-ух премий, хор из Брянска записал 3 компакт диска и объехал полмира. И все это под управлением заслуженного артиста России и уроженца Кубы Марио Бустилло.

«AliceWhite». Украина. 20 юношей и девушек называют себя не просто модным проектом, но воплощением красоты и таланта! На людей посмотреть и себя показать – вот девиз украинского коллектива. Съемки, фестивали, концерты, а потом еще и телемарафон украинской песни, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса – о такой карьере можно только мечтать! Тем не менее, софиты не ослепили артистов – часто эти громкоголосые люди участвуют в благотворительных акциях, о которых принято говорить тихо. Но на Хорошоу они намерены пропеть о себе на всю Беларусь.

Золотые голоса. Беларусь. В составе хора как уже известные артисты, так и начинающие певцы, для которых многоголосая музыка – родная стихия. Многим участникам и вовсе пришлось прервать отпуск и стряхнуть с пяток морской песочек. Да, искусство требует и таких жертв. Тем не менее, настроен коллектив воинственно и намерен показать, что сборная белорусов способна даже в неимоверно сжатые сроки показать себя на отлично и на Хорошоу!

Божоле. Литва. В Каунасском хоре 16 артистов. В конкурсной анкете они написали, что, если посмотреть в их глаза, то вы не сможете игнорировать их бесконечное желание петь. Но насколько бесконечны песнопения литовских артистов, и как долго они могут тянуть ноты без перерыва, сами хористы умалчивают. И это тот редкий случай, когда они молчат, а не поют. Красной строкой в их резюме отмечена победа в престижном музыкальном проекте. Вот и сейчас они уверены: на Хорошоу хоров много, а Божоле один!