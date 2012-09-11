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Иосиф Кобзон, Народный артист России, отмечает 75-летие. Выступлением в Кремле он закончит концертную деятельность

11 сентября 2012 06:46
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Новости России. Народному артисту России Иосифу Кобзону 11 сентября исполняется 75. С юбилеем выдающегося исполнителя российской эстрады поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Творческая биография певца насчитывает около трех тысяч песен. Многие из них по прежнему узнаваемы и любимы  его поклонниками.

За время своей сценической жизни артист гастролировал более чем по 100 странам мира. Певца также признали самым титулованным артистом страны.  Артист, чье имя связывают с необыкновенной  работоспособностью, свой юбилей отметит грандиозным сольным концертом в Кремлевском дворце. Этим выступлением, по словам Кобзона, он закончит свою концертную деятельность.

# Звезды # Музыка # Иосиф Кобзон

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