Программа Андрея Малахова довела поэта-песенника Резника до сердечного приступа?

Новости России. В понедельник вечером у российского поэта-песенника Ильи Резника случился сердечный приступ. Адвокат поэта утверждает, что сердечный приступ случился после записи передачи Малахова «Пусть говорят», сообщает ctv.by со ссылкой на РИА Новости.

Резник долго отказывался от участия в съемках передачи. Однако после долгих уговоров редакторов ток-шоу, 74-летний артист лично присутствовать отказался, но записал для программы видеокомментарий, предоставил фотографии и видеозаписи из личного архива. Как выяснилось, в передаче обсуждали конфликт между Резником и Аллой Пугачевой, а также его развод с экс-супругой Мунирой Аргумбаевой.

Сергей Жорин, адвокат поэта-песенника Ильи Резника:

Илья Рахмиэлевич даже записал видеокомментарий для программы, предоставил домашний фото- и видеоархив. Но все произошло как всегда: его бывшая жена Мунира, Любовь Успенская и другие негативно настроенные гости распространяли недостоверные сведения о нем. Передача получилась с насмешкой, с обвинением, что якобы он бросил жену. Передача, порочащая Илью Рахмиэлевича. Когда ему друзья и знакомые рассказали о том, что там происходило, ему стало плохо. До сих пор самочувствие у него не очень хорошее.

В своём микроблоке адвокат резюмировал: «После записи «Пусть Говорят» с Андреем Малаховым, Илья Резник слег с сердечным приступом и не сможет пойти на ДР Кобзона».

В середине апреля в суде был расторгнут брак Ильи и Муниры Резник. Защита бывшей супруги настаивала на предоставлении срока для примирения сторон, а также на выплате истцом алиментов, так как она, по словам правозащитников, является нетрудоспособной пенсионеркой. Суд отказал: для примирения у супружеской пары было 14 лет. С нынешней супругой Ириной поэт проживал, не расписываясь, с 1998 года.

Нынешняя супруга поэта-песенника вызвала домашнего врача, который диагностировал сердечный приступ, от госпитализации артист отказался. Сейчас Илья Резник находится в своей московской квартире под наблюдением личного доктора.

Ирина, супруга Ильи Резника:

К сожалению, у него, действительно, случился сердечный приступ. Он сейчас дома, пока скорую мы не вызывали, у нас домашний врач, который его осматривает. Еще не понятен диагноз, но давление очень высокое. Все это похоже на планомерное уничтожение наших великих людей. Потому что это далеко не первая программа, была еще передача с Дунаевским, с Шиловым, с Елисеевым – все эти пожилые и гениальные люди после выхода программ оказывались на больничной койке.

Адвокат Резника не исключает, что поэт подаст в суд после выхода программы в эфир.

Сергей Жорин, адвокат поэта-песенника Ильи Резника:

Мы ждем, когда эта программа выйдет, тогда Илья Рахмиэлевич и примет решение что ему делать дальше. Вообще, он человек неконфликтный, не любит все эти суды, но тяжело воспринимает, когда его обманывают, и глубоко переживает по этому поводу. В любом случае, сейчас важно, чтобы все это не переросло в непоправимую ситуацию. Мы надеемся, что он выздоровеет.

Ведущий телепрограммы «Пусть говорят» Андрей Малахов в сердечный приступ не верит, он предполагает, что поэт просто хочет избежать выхода передачи в эфир, сообщает ctv.by со ссылкой на Русскую службу новостей.

Андрей Малахов, телеведущий:

Я не уверен, что у него случился сердечный приступ, потому что тогда он был бы госпитализирован. А сейчас он играет на чувствах. Наверное, Илье Рахмильевичу будет не очень приятно услышать, что он всем рассказывает, что получает 6 тыс. рублей, а жена рассказывает, что у него десятки миллионов долларов на счетах. Эта история о том, что он хочет избежать эфира.



Справка ctv.by

Илья Резник – автор сотен песен, многие из них давно стали хитами. Среди них «Яблони в цвету», «Стюардесса по имени Жанна», «Вернисаж», «Я тучи разведу руками», «Маленькая страна», «Ещё не вечер». Песни на стихи Резника исполняют Алла Пугачева, София Ротару, Эдита Пьеха, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и другие известные музыканты. Его песни звучат более чем в 40 художественных фильмах. Илья Резник – автор либретто к опере-мистерии «Черная уздечка белой кобылице» (1979) и мюзиклу «Распутин» (1992). Опубликовал несколько книг: «Алла Пугачева и другие», «Жизнь моя – карнавал! Бриллиантовые песни» и «Мужик».