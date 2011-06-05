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Белорусским трио «Август» заинтересовался продюсер групп «Браво», «Сплин» и «Би-2». Впереди Москва?

05 июня 2011 12:54
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Сольный концерт трио «Август» был организован не только для поклонников группы, но и для того, чтобы известный белорусский продюсер прослушал коллектив.

Александр Пономарев, музыкальный продюсер:
Послушал — и реально меня зацепило.

Благодаря этому человеку в свое время популярность обрели такие российские коллективы, как «Браво», «Сплин» и «Би-2». Неужели теперь очередь трио «Август»? Наших ребят заберут в Москву?

Александр Пономарев:
Надо понять, где на него найти деньги, кто чем будет заниматься. В любом случае месяца 3-4 пойдет на подготовку проекта, если мы договоримся с ними по контракту, по договору, по схеме. Мне главное — загореться. Если я загорюсь, через некоторое время их будет слушать вся страна.

В Беларуси раскруткой трио пока занимается другой продюсер — Игорь Шибанов.

Игорь Шибанов, продюсер трио «Август»:
Как любой продюсер, сейчас я не могу сказать, что через год эта группа принесет миллион или миллиард — это неправильно и непрофессионально. Мы честно делаем свою работу, работаем профессионально и надеемся, что это найдет отклик у зрителя, слушателя.

Стоит отметить, что у клавишника и ударника трио «Август» консерваторское образование. Это сразу отметили музыкальные продюсеры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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