Найк Борзов: В свое время у меня очень хорошо сложились отношения с алкоголем

Концерт Найка Борзова на «Звездном ринге» СТВ.

Найк Борзов — лидер панк-группы «Инфекция», широко известен своим сольным творчеством. В 1997 году прогремел на все СНГ с песней «Лошадка». После выпуска двух альбомов ушел в тень почти на 8 лет, был продюсером альбома своей жены Русланы Борзовой. К 2010 году возрождается в рамках «Инфекции» и выпускает свой шестой сольный альбом.

Нина Богданова:

С какими чувствами вы вспоминаете начало своей карьеры?

Найк Борзов:

Я не вспоминаю этого.

Нина Богданова:

Не хочется вспоминать?

Найк Борзов:

Что вспоминать? Мне было тогда очень мало лет, я очень рано начал писать стихи, лет в 11 пытался с друзьями организовать группу. Что-то играли, записывали какую-то ересь. А потом все стало профессиональным.

Зритель из зала:

За какую выходку на сцене вам до сих пор стыдно?

Найк Борзов:

Мне не стыдно по жизни. Я ничего такого не делаю, за что потом было бы стыдно. Либо это не на сцене происходит, либо я просто не помню, что было.

Дмитрий Врангель:

Неужели не обижали детей, не отбирали игрушки, когда были маленькие, не обижали женщин?

Найк Борзов:

Я вообще игрушки не люблю. Я почувствовал страсть к игрушкам, когда начал делать музыку, когда появились все эти магнитофоны, синтезаторы, гитары — это мои игрушки до сих пор.

Зритель из зала:

Вы часто меняете прическу и цвет волос, это вызвано вашим внутренним желанием постоянно меняться?

Найк Борзов:

Да, это вызвано сиюминутным настроением

Зритель из зала:

Что вас вдохновляет на перемены?

Найк Борзов:

Мои желания, потому что если человек сам не хочет, то бесполезно стараться ему что-то объяснить и как-то его изменить. В своих собственных переменах и в своем движении рассчитывайте только на себя. Другие люди вам могут только помешать или помочь.

Зритель из зала:

Тексты у возрожденной «Инфекции» полны мата. Вы от его употребления получаете кайф?

Найк Борзов:

Мат — это часть русского языка. Не нами создано - не нам разрушать. Иногда трудно подобрать слова, чтобы что-то объяснить какому-то болвану, а мат здесь очень хорошо работает. Я не говорю, что мы должны ругаться перед детьми, потому что они тоже иногда тупят. Что касается группы «Инфекция», ХЗ — это такой мой авангард, вклад в сюрреалистическую концепцию мира.

Зритель из зала:

Вы как-то сказали, что изобрели собственную систему исчисления возраста. Сколько вам лет по ней?

Найк Борзов:

11.

Зритель из зала:

Вы озвучивали аудиокнигу «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». По вашему мнению, что лучше: слушать или читать?

Найк Борзов:

Ни разу ее целиком не послушал. Мне больше нравится читать книги, потому что у меня фантазия работает нормально, меня очень часто после книг обламывают фильмы. Для меня это был вариант радиотеатра, когда появилось такое предложение, я с удовольствием согласился, написал саундтрек и озвучил персонажей.

Зритель из зала:

Алкоголь употребляют или те, кто уже с ним завязал, или те, кому от него просто плохо. А у вас почему не сложились отношения со спиртным?

Найк Борзов:

У меня очень хорошо сложились отношения со спиртными в свое время. Я считаю, что любые отношения сходят на нет. Бывает мальчик с девочкой раз и разлюбили друг друга. У нас так с алкоголем случилось, мы друг другу немного поднадоели: я алкоголю, алкоголь мне.

Зритель из зала:

С какой фразой вы идете по жизни?

Найк Борзов:

Их много, я даже не знаю. У меня нет лозунгов, я не люблю привязываться к чему-то одному.

Зритель из зала:

Что является вашим главным искушением в жизни?

Найк Борзов:

Безделье. Лень — самое большое искушение.

Зритель из зала:

В вашем последнем диске музыка стала романтичнее и светлее, чем была. Может вы влюбились?

Найк Борзов:

Это мой вклад в баланс светлого и темного. Мне кажется, что человечество идет по пути в пропасть, я решил немного поправить чуть-чуть это направление своим светлым альбомом.

Нина Богданова:

Поступали ли в ваш адрес предложения выступить на корпоративе или даже на свадьбе?

Найк Борзов:

А что в этом плохого? Не раз, и мне это вдвойне приятно, что люди условно под мою музыку соединились и будут по жизни это вспоминать. У меня есть друзья, которые просто познакомились на моей музыке, пересылали друг другу фразы из моих песен, потом этот человек пригласил меня играть на Дне рождении у его подружки, потом я играл у них на свадьбе, мы дружим до сих пор, отличные ребята, веселые.

Зритель из зала:

Вы как-то говорили, что песня «Лошадка» о человеке, который загоняет себя в рамки работы, семьи, дачи, машины. Вам что, это чуждо?

Найк Борзов:

Я не отношусь к этому так, чтобы это стало целью. Я это использую для того, чтобы мне было забавно и удобно делать то, что я делаю. Я все время в процессе, мне просто некогда об этом думать. Это появляется как-то самом собой.

Зритель из зала:

Чтобы написать ломовую песню, нужно влюбится или сойти сума?

Найк Борзов:

Чтобы написать красивую песню, нужно быть на грани, не важно на какой. Нужно быть просто за пределами реальности. Кто и каким способом этого добивается: любовь, наркотики, прогулки по лесу — это не имеет значения. Важно то, как человек к этому подходит. Если он это воспринимает как цель, то это уже проблема, а если он это воспринимает, как просто средство, то почему бы и нет.