Инна Афанасьева: Девочка из деревни не может стоять на сцене

Концерт Инны Афанасьевой на «Звездном ринге» СТВ.

Инна Афанасьева начала петь в 7 лет. До окончания школы работала в детском ансамбле «Радуга», затем были еще «Ровесники». В 1988 году переезжает в Минск, работает в оркестре Финберга и участвует в конкурсах эстрадной песни. В 95 году выступает с сольной программой и вскоре покидает оркестр. В 2000 году записывает второй альбом, создает собственный творческий коллектив. На сегодня в копилке певицы три сольных альбома.

Дмитрий Врангель:

Какой вопрос от журналистов вас раздражает больше всего?

Инна Афанасьева:

Терпеть не могу вопросы: с чего начиналось ваше творчество и ваши планы на будущее. Эти вопросы меня выводят из себя.

Дмитрий Врангель:

Какой период жизни вы считаете наиболее творческим?

Инна Афанасьева:

У меня еще пока жизнь не закончилась, чтобы считать интересные периоды. Если бы я обладала памятью Александра Солодухи, я бы вам назвала все свои альбомы, диски, в каком вагоне я ехала, в каком году это произошло. Я думаю, никогда не надо ковыряться в прошлом, анализировать, наверное, нужно, но когда ты копаешься в прошлом, ты тратишь энергию, которую ты должен потратить на настоящую жизнь, которой ты сейчас живешь. Я не хочу думать, какие были периоды удачные, какие неудачные, я сегодня здесь стою на сцене — это удача.

Дмитрий Врангель:

Вам придется сегодня потратить много энергии, потому что мы то и дело будем ковыряться, ковыряться в вашем прошлом.

Инна Афанасьева:

Ковыряйтесь, ковыряйтесь, а я послушаю.

Зритель из зала:

Вы когда-то работали в оркестре Финберга. Это правда, что вас связывают не только рабочие отношения?

Инна Афанасьева:

За рубежом обычно говорят: без комментариев. Вообще я очень благодарна Михаилу Яковлевичу за то, что он в свое время перевел меня из Могилева в Минск, конечно, меня с этим человеком многое связывает. В моей творческой судьбе он сыграл немаловажную роль.

Зритель из зала:

По гороскопу вы скорпион, что вы делаете, когда хотите ужалить обидчика: язвите, кричите, а может сразу бьете?

Инна Афанасьева:

Я буду драться до последнего. Если бы была война, я бы погибла первая, потому что я борец. Я очень добрая со сложным характером.

Зритель из зала:

После школы у вас не получилось поступить в Московскую академию музыки, и вы хотели стать учителем. Почему? Неужели вы не были уверены в своем таланте?

Инна Афанасьева:

Наверное, нет, не была уверена, потому что я выросла в деревне, я родилась в деревне. Я понимала, что девочка из деревни не может стоять на сцене, не может быть красивой, единственное — я всегда пела. Певицей я стала благодаря своему мужу, у нас с ним большая разница — 13 лет. Могилев - город маленький, он меня увидел, услышал и следил за мной. Потом мы с ним познакомились, и он отправил наш коллектив на на молодежный фестиваль в Новополоцке. Я там стала лауреатом, получила первую премию, посыпались предложения - и я стала петь.

Зритель из зала:

Вы говорили, что семья для вас самое главное в жизни, а кто сейчас ваша семья?

Инна Афанасьева:

Я, мой сын, собаки, коты, кошки.

Зритель из зала:

Вам не стыдно как певице получать гонорары за свои выступления, на которых вы просто открываете рот под фонограмму?

Инна Афанасьева:

Если бы я открывала когда-нибудь рот под фонограмму, то, наверное, мне было бы стыдно. Но, к сожалению или к счастью, я не умею этого делать, поэтому я всегда пою. И мне не стыдно, за то, что я делаю на сцене, но мне стыдно за наши гонорары.

Зритель из зала:

Вам не кажется, что эти 75% белорусской музыки на радио засоряют его кем попало?

Инна Афанасьева:

Я считаю, что каждый человек должен профессионально заниматься своей работой. Эти 75%, конечно, кому-то помогли, появилось очень много хороших исполнителей именно на этой волне, потом немного артисты расслабились. Но мы не стоим на месте, появляется очень много красивых песен, все стараются, вкладывают деньги, поэтому 75% сделали свое дело.

Зритель из зала:

Часто люди занимаются благотворительностью, чтобы замолить свои грешки, а вы для чего занимаетесь благотворительными концертами?

Инна Афанасьева:

Я познакомилась с семьей, в которой росла больная девочка, мне очень хотелось что-то сделать для этой семьи. Поскольку я не имела миллионного счета в банке, я понимала, что я могу для них петь. Благотворительностью я занимаюсь не потому, что я хочу, чтобы меня кто-то похвалил, я просто хочу помочь людям, я хочу помочь кому-то. Я хочу сделать так, чтобы людям, которые окружают меня было легче жить. Если для этого нужно, чтобы я выходила на сцену, а люди платили деньги за билеты, и если это кому-то помогает, значит я счастлива.

Зритель из зала:

От каких комплексов вы бы хотели, но не можете избавиться?

Инна Афанасьева:

Я практически избавилась от всех своих комплексов. Я люблю себя такой, какая я есть.

Зритель из зала:

Много ваших песен 90-х годов люди помнят до сих пор. А как сегодняшняя Инна оценивает свой образ 15-летней давности?

Инна Афанасьева:

Когда смотришь свои записи, думаешь: «Боже, какой ребенок, какой ужас!» Недавно Эдуард Семенович Ханок, когда мы встретились в Москве, долго на меня смотрел, потом сказал: «Знаешь, Инна, а тебе возраст к лицу». Я считаю, что это комплимент.

Зритель из зала:

Признайтесь, вы пытались прорваться в российский шоу-бизнес, чтобы остаться там навсегда?

Инна Афанасьева:

Я никогда своей целью не ставила «прорваться» куда-то. Мне очень хорошо в Беларуси. Я очень рада что меня здесь любят или не любят, принимают такой, какая я есть. Я очень хочу быть здесь той певицей, которой я являюсь. Да, я патриот, и я могу сказать, что мне всегда не очень приятно, когда сами белорусы говорят о себе плохо, потому что, куда бы я ни приехала, все нас очень любят. Нас любят все, кроме нас самих. Я хочу дожить до того времени, когда мы научимся собою гордиться.

Зритель из зала:

У вас есть кумиры или люди, которые вас вдохновляют или когда-то вдохновляли на творчество?

Инна Афанасьева:

Есть люди, которых я считаю настоящими профессионалами, это Мадонна и Алла Пугачева. Чтобы ни говорили, но я их люблю .

Зритель из зала:

А вы могли бы сейчас исполнить какой-нибудь кусочек композиции одного из артистов, которые вам нравятся.

Инна Афанасьева:

На сцене я первый раз появилась в четвертом классе и пела песню «Журавлик», она мне очень нравилась. (поет — прим. редактора сайта ctv.by)