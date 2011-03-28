Группа Aillion согласилась бы спеть с группой «Ласковый май», надев жабо и лосины

Концерт группы Aillion на «Звездном ринге» СТВ.

Минская рок-группа «Aillion» образовалась в 2008 году из бывших музыкантов группы «Стая». Свои первые песни записывали на студии Петра Елфимова, который выступил продюсером сборника синглов «Непобежденный судьбой». Вокалист группы Константин Дударев является лауреатом многих международных конкурсов песни, а гитарист Дмитрий Микулич в 2009 году вместе с Петром Елфимовым представлял Беларусь на конкурсе «Евровидение».

Нина Богданова:

Можно ли сделать тяжелую музыку популярной и прибыльной в нашей стране?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Вопрос сложный, но я думаю, что можно.

Дмитрий Врангель:

Вам помогает или мешает наличие продюсера?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Конечно, помогает. Во-первых, Петр - профессиональный музыкант с большой буквы, на наш взгляд, это только плюс, во-вторых, большой плюс - дружеские советы и помощь.

Зритель из зала:

Вы уже начали какие-то поползновения за границу, насколько они успешны?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Пока сильных результатов наши поползновения не дали, но здесь у нас все хорошо.

Зритель из зала:

Вы участвовали в проектах «Стая», «Свора», а почему у них были такие звериные названия?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Мы играем рок-музыку, соответственно и звучание более жесткое, где-то мужественное, где-то агрессивное. Наше нынешнее название совсем не агрессивное. С точки зрения старинной мифологии Aillion означает царство Богов, ангелов. В общем, Aillion — светлый, небесный, царство Богов.

Дмитрий Врангель:

Как вы думаете, получилось бы у вас выступить вместе на сцене с группой «Ласковый май»? Например, если бы это было условие организаторов концерта.

Дмитрйи Микулич (группа Aillion):

Легко, мы всегда готовы к творческим экспериментам.

Дмитрий Врангель:

А если бы попросили надеть жабо, лосины?

Дмитрйи Микулич (группа Aillion):

Я думаю, это было бы как минимум прикольно.

Зритель из зала:

Вы увлекаетесь рыцарским движением, на ваш взгляд, в настоящее время кто достоин называться рыцарем?

Констанин Дударев (группа Aillion):

За 2000 лет ничего не изменилось, только людей немножко квартирный вопрос испортил, поэтому, я думаю, те же самые ценности, которые были ценны и в XIII и XIV веке, остаются и по сей день.

Зритель из зала:

В 2008 году вы записали первый свой сольник в Минске, зал заполняли друзья или кто-то действительно пришел за деньги послушать ваше творчество?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Я думаю, все, кто приходит на наши концерты — это наши друзья, поэтому в основном там были друзья.

Дмитрий Врангель:

Вы деньги зарабатываете посредством творчества или посредством другой работы?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Наше музыкальное творчество мы бы назвали профессиональным хобби. Мы иногда зарабатываем этим. Но я не скажу, что это основное наше средство зарабатывания денег.

Зритель из зала:

Вы чувствуете себя учеником и последователем Петра Елфимова?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Именно учеником и последователем в какой-то степени профессионализма — да. Но мы играем немножко в разных стилях, поэтому в этом отношении мы просто друзья.

Дмитрий Врангель:

Глядя на вас, мне кажется, что вы немного неврастеники, это правда?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Вы не первый человек, который, видя меня на сцене. делает подобные выводы. Наверное, что-то происходит, когда я выхожу на сцену, потому что в жизни я практически полная противоположность этому образу.

Зритель из зала:

Как вы считаете, музыке, которую вы играете, есть где развернуться в нашей стране?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Главное, чтобы было здесь развернуто все.

Дмитрий Микулич (группа Aillion):

Во всем мире такая музыка собирает огромные стадионы, а у нас что другая страна? Другие люди? Все впереди.

Зритель из зала:

В текстах подобных вам групп часто упоминаются темы рая и ада, света и тьмы. Что чаще в жизни побеждает: добро или зло?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Хотелось бы, чтобы больше добро побеждало.

Зритель из зала:

Что вас вдохновляет на столь замечательные песни?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Наша жизнь и все, что нас окружает.

Зритель из зала:

Есть ли у группы желание записать альбом полностью на белорусском языке?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Желание есть, но мы решили двигаться постепенно: сначала на русском, потом на белорусском или на английском.

Зритель из зала:

Если на минуту забыть, что Елфимов ваш покровитель, вам нравится то, что он делает в музыке?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Я могу сказать, что его творчество в основном меня радует, я желаю ему во всем успехов. Добрая часть наших песен написана либо полностью Петром Елфимовым, либо в соавторстве с ним. Песни, которые он для нас написал, стали одними из лучших хитов. Мы за это ему очень благодарны.

Зритель из зала:

А бывают разногласии в написании?

Констанин Дударев (группа Aillion):

Во время творческого процесса все может быть, но все в пределах нормы.