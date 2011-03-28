Цыганское шоу «Аллюр» развеяло мифы о причастности к наркомании и воровству

Концерт цыганского шоу «Аллюр» на «Звездном ринге» СТВ.

Цыганское шоу «Аллюр» создано в 2003 году в Минске. Художественный руководитель — Людмила Родионова, она же режиссер-постановщик, создатель репертуара и дизайнер костюмов. Все участники шоу — профессиональные белорусские музыканты, вокалисты и танцоры. С 2006 года ансамбль работает в Государственном молодежном театре эстрады и выступает с концертами по всей Республике Беларусь.

Дмитрий Вранегль:

Почему вы решили создать цыганский коллектив?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Восемь с половиной лет назад, когда мы его создавали, в Беларуси такого еще не было. Мы решили, пусть на профессиональной сцене будет коллектив на цыганскую тематику.

Нина Богданова:

Какая аудитория вам ближе: свадьба, ресторан, ночной клуб, большая площадка? Где вы заходите на «Ура!»?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Если честно, везде! Но нам больше всего нравится большая площадка.

Зритель из зала:

Что вы можете сказать людям, которые боятся цыган?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Не бывает плохих национальностей, бывают просто плохие люди.

Зритель из зала:

Правда, что в ансамбле «Аллюр» вообще нет настоящих цыган?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Уже неправда. У нас есть настоящий цыган - Адам Малиновский, а остальные - наши белорусские кочевники, но в душе мы все цыгане.

Нина Богданова:

Грешат некоторые заказчики, что вы присылаете второй, третий, десятый состав. Вы это опровергните? А может у вас есть клоны, которые косят под «Аллюр»?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Действительно, в Минске появилось очень много коллективов, которые не имеют никакого отношения к цыганскому шоу «Аллюр». Под прикрытием этого имени они ездят и работают на тех же свадьбах и юбилеях. Сегодня вы видите весь состав цыганского шоу «Аллюр». Запомните нас в лицо, если вы этих лиц не увидите, значит это не «Аллюр».

Зритель из зала:

Кто вас учил в начале творческой карьеры цыганским фишкам в песнях и танцах?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

В самом начале творческой карьеры у нас был очень хороший консультант Артур Гоманов. Он состоит в цыганской диаспоре. Это человек, который нам очень много подсказывал. В постановочной части наших номеров принимали участие наши же участники, которые учились в Белорусском университете культуры. Конечно, нам тяжело, потому что мы не цыгане. Но мы старались, искали материал, чтобы как можно приближенно это донести до людей.

Зритель из зала:

Часто ли приходится выступать перед пустыми креслами?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Никогда.

Зритель из зала:

Вас когда-нибудь приглашали выступить на цыганской свадьбе?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Конечно, мы выступили, и нас еще оставляли там на час. Это было не один раз.

Нина Богданова:

Белорусский государственный университет культуры — это основная кузница кадров для «Аллюра»?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

У нас есть ребята и из консерватории, музыканты у нас в основном все консерваторские.

Зритель из зала:

Чем в цыганской культуре вы сами восхищаетесь?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Прослушав огромное количество материала, не знаешь, что выбросить. Хочется все петь однозначно, потому что если это романс, то до слез, если это веселая композиция, то хочется стать и пуститься в пляс. Замечательные стихи, слова, это ведь не зря, потому что цыгане выбирали все самое лучшее по всему миру.

Зритель из зала:

Руководитель ансамбля сама шьет костюмы для артистов. Это веление сердца или строжайшая экономия?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Я их не шью, шьет жена моего родного брата. Я их придумываю, подбираю ткани. Единственное, что я могу сделать — это украсить этот костюм, красиво его обшить. Да, ручная работа очень дорогая, но это мне доставляет огромное удовольствие.

Дмитрий Врангель:

Поговаривают, что у вас есть целая костюмерная — отдельная квартира, в которой хранятся костюмы коллектива?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Да, есть, это двухкомнатная квартира, одна комната полностью занята костюмами, теперь потихоньку и вторая.

Нина Богданова:

Хотелось пошутить, нужен еще и автобус, как у Солодухи. Возник вопрос, а передвигаетесь вы на конях?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

У нас сейчас два коня — два семиместных минивэна, но если надо побольше, то мы, конечно, заказываем автобус.

Нина Богданова:

Стандартный вопрос по поводу животных: а медведь есть?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Мы и сами сделаем из кого надо медведя. Выбираем любого и делаем.

Нина Богданова:

А были негативные отзывы со стороны цыган? Может быть, кто-то агрессию проявлял?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Я не буду хвалить, что все белыми нитками... На сайт конечно приходили сообщения, что у девочек, которые танцуют, ноги видны. Есть такие моменты, которые не допускаются у цыган. А мы это делаем. Стилизация костюмов тоже не допускается у цыган, у них больше идут красно-черные тона, а у нас другая цветовая гамма. В основном претензий не было, наоборот, говорили, что вы это делаете лучше, чем цыгане. Они говорили нам спасибо за то, что вы несете нашу культуру.

Зритель из зала:

Какие мифы о цыганах вам чаще всего приходится развеивать?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

Прежде всего то, что цыгане плохие люди, причастность к наркомании, к воровству. Я еще раз повторюсь, не бывает плохих национальностей, попадаются плохие люди. А среди цыган очень много талантливых и способных с рождения людей, которые не имея даже образования прекрасно себя чувствуют в стихии танца, песни и музыки. Им не надо учить ноты, они возьмут гитару и сыграют. Это, наверное, в крови, чего нет, к сожалению, у нас в крови.

Нина Богданова:

Когда вы едите с гастролей, что вы играете в эти моменты? Вы на самом деле такие веселые, или вы играете более драматичные произведения?

Людмила Родионова (Цыганское шоу «Аллюр»):

У нас иногда автобусы ходуном ходят, потому что когда эта энергетика из зала переходит к тебе, очень долго не можешь успокоится. Если ты едешь три часа в машине, например, из Бреста, Гомеля, то у тебя еще есть время по дороге это растерять и успокоится, но если это недалеко, ты приезжаешь домой и до полуночи не спишь, потому что энергетика, переданная людьми, бушует внутри. Вот девочки, казалось бы, устали, два часа шел концерт, а они еще могут сидеть и в машине петь. (прим. ред. - поют «автобусную» песню)