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Мастер-класс Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга

17 апреля 2015 14:35
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Отличная новость для всех поклонников хорошей музыки. В 2015 году телеканал СТВ наряду с Миноблисполкомом  и Министерством культуры является соорганизатором национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно 2015", руководителем которого является маэстро - народный артист Беларуси Михаил Финберг.

А это значит, что уже в начале июня на нашем телеканале вы сможете увидеть  самые яркие концерты и дневники фестиваля.

Сейчас идет подготовка конкурсантов.

Мы побывали на мастер-классе  Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга.

# Белорусская музыка # Музыка # Михаил Финберг

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