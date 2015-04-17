Мастер-класс Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга

Отличная новость для всех поклонников хорошей музыки. В 2015 году телеканал СТВ наряду с Миноблисполкомом и Министерством культуры является соорганизатором национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно 2015", руководителем которого является маэстро - народный артист Беларуси Михаил Финберг.

А это значит, что уже в начале июня на нашем телеканале вы сможете увидеть самые яркие концерты и дневники фестиваля.

Сейчас идет подготовка конкурсантов.

Мы побывали на мастер-классе Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга.