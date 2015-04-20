Mørland и Дебра Скарлетт – представители Норвегии на Евровидении-2015

Осенью прошлого года певец переехал в Осло, чтобы реализовать давнюю мечту – выступать сольно. Молодой человек взял сценическое имя Mørland и понеслась. На данный момент он работает над своим первым сольным альбомом, который будет выпущен в 2015 году.

Раннее ноябрьское утро изменило жизнь Дебры Скарлетт. После выступления в Швейцарии, девушка без задних ног спала в гостиничном номере. Ее разбудило смс-сообщение. Это был Кьетиль Мёрланд, он интересовался: быть может, Дебра согласится поработать с ним над одним музыкальным проектом. Кьетил Мёрланд родился в Гримстаде (Южная Норвегия). Исполнителю сейчас 30 лет. И большую часть жизни он провел в Соединенном Королевстве. Это обстоятельство оказало огромное влияние на него как исполнителя и автора песен. В составе британской группы "Absent Elk" Кьетил выпустил альбом "Caught In The Headlights".

"A Monster Like Me" – баллада о любви, написанная Кьетилем. Она о противостоянии неразрешенным конфликтам из прошлого, и о том, как отпустить того, кого любишь.

Вместе с Мёрландом композицию на конкурсе в Вене будет исполнять Дебра Скарлетт. "Я помнил Дебру из участия в телешоу в прошлом году, и мне очень понравился ее характерный голос. Мне показалось, что она бы очень хорошо подошла к моей песне".

"Текст песни рассказывает о повторной встрече с ошибкой из прошлого, об осознании того, кто ты есть и что ты сделал, но также и о том, как можно выйти из сложившейся ситуации и стать лишь сильнее.

Мы все совершаем ошибки, некоторые из них более серьезные, чем другие. И для некоторых людей плохие воспоминания и сожаления о прошлом создают стену, которая окружает их и изолирует от тех, кого они любят и о ком они заботятся".

Осенью 2013 года Дебра (выступая под своим настоящим именем Йоанна Д. Буссингер) впечатлила многих норвежцев своим вокалом во время участия в шоу "Голос". После проекта девушка дала серию концертов в Швейцарии и Норвегии.