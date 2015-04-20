Mørland и Дебра Скарлетт – представители Норвегии на Евровидении-2015
Раннее ноябрьское утро изменило жизнь Дебры Скарлетт. После выступления в Швейцарии, девушка без задних ног спала в гостиничном номере. Ее разбудило смс-сообщение. Это был Кьетиль Мёрланд, он интересовался: быть может, Дебра согласится поработать с ним над одним музыкальным проектом.
Кьетил Мёрланд родился в Гримстаде (Южная Норвегия). Исполнителю сейчас 30 лет. И большую часть жизни он провел в Соединенном Королевстве. Это обстоятельство оказало огромное влияние на него как исполнителя и автора песен. В составе британской группы "Absent Elk" Кьетил выпустил альбом "Caught In The Headlights".
Осенью прошлого года певец переехал в Осло, чтобы реализовать давнюю мечту – выступать сольно. Молодой человек взял сценическое имя Mørland и понеслась. На данный момент он работает над своим первым сольным альбомом, который будет выпущен в 2015 году.
"A Monster Like Me" – баллада о любви, написанная Кьетилем. Она о противостоянии неразрешенным конфликтам из прошлого, и о том, как отпустить того, кого любишь.
Вместе с Мёрландом композицию на конкурсе в Вене будет исполнять Дебра Скарлетт. "Я помнил Дебру из участия в телешоу в прошлом году, и мне очень понравился ее характерный голос. Мне показалось, что она бы очень хорошо подошла к моей песне".
"Текст песни рассказывает о повторной встрече с ошибкой из прошлого, об осознании того, кто ты есть и что ты сделал, но также и о том, как можно выйти из сложившейся ситуации и стать лишь сильнее.
Мы все совершаем ошибки, некоторые из них более серьезные, чем другие. И для некоторых людей плохие воспоминания и сожаления о прошлом создают стену, которая окружает их и изолирует от тех, кого они любят и о ком они заботятся".
Осенью 2013 года Дебра (выступая под своим настоящим именем Йоанна Д. Буссингер) впечатлила многих норвежцев своим вокалом во время участия в шоу "Голос". После проекта девушка дала серию концертов в Швейцарии и Норвегии.
В Швейцарии она получает предложение присоединиться к проекту "The Rumours", в состав которого вошли 13 артистов, представляющих разные музыкальные жанры.
Однако прошлой осенью певица принимает решение вернуться в Норвегию, чтобы начать все с чистого листа. Смс-сообщение Кьетиля было как нельзя кстати.
Дуэт уже выпустил видеоклип на конкурсную композицию.
"Основной идеей было по-настоящему отразить кинематографическую атмосферу песни. Мы хотели что-нибудь другое, чем просто музыкальное видео. Как вы уже, наверное, заметили, мы намеренно подсыпаем яд нашим зрителям в самом начале клипа, что приводит к несколько сумасшедшему концу. Идея соответствует тому преступлению, о котором идет речь в песне.
Но в целом мы не хотели, чтобы наш клип имел какую-либо хронологическую историю, и скорее оставили зрителю возможность самому интерпретировать, а также сохранили немного тайны, как и в самой песне".
Что вам следует знать о дуэте Мёрланда и Дербе Скарлетт:
Интересные факты:
1. Исполнители не знали друг друга до того момента, как их не свела композиция.
2. Дерба долго жила в Швейцарии, а Мёрланд – в Англии. Таким образом, их можно смело назвать международным дуэтом.
3. Мёрланд сыграл на разогреве у известной британской группы "Girls Aloud" на арене "O2" (Лондон).
4. Дебра Скарлетт заняла второе место в норвежской версии шоу "Голос" в 2013 году.
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