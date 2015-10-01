Певец Сергей Пархоменко: Не существует правил для того, чтобы быть счастливым!

Любитель «Черного бумера» и поклонник спортивных частушек - вернулся! И это утро с нами проведёт певец и музыкальный продюсер - Сергей Пархоменко.

Где Вы были? Что делали?

Сергей Пархоменко, певец, музыкальный продюсер:

Не секрет ни для кого, что я более четырех лет проработал на украинском телевидении. Это программа - шоу талантов (X-Factor). Также ни для кого ни секрет - вышло два альбома. Постепенно двигаемся, развиваемся…

Поменялся ли жанр у Вас? Вы повзрослели. Пересмотрели концептуально Ваш репертуар…

Сергей Пархоменко, певец, музыкальный продюсер:

Сейчас мне 38 лет (будет 39), ну, конечно, я повзрослел! Если говорить о Серёге, то я больше этого не делаю. Я делаю те песни, которые… То, что у меня на душе, и я их пишу. Да, у меня маленькая абсолютно аудитория, но это люди, которым это интересно. Это другой жанр, это шансон, романс. Там я пою уже. Да, это другой формат совсем! Ну, под боянчик там к любому случаю! Абсолютно весёлые песни, все позитивные. Если говорить про ту «фигню» - это злость, это энергия, напор, это спорт. Часто, допустим, в спортзалах берёшь запущенный случай какой-то: мужчина-женщина среднего возраста (35-40, свыше), которые спортом приводят себя в форму - страданиями.

Вы упомянули состояние души, которое связано с Вашим творчеством?

Сергей Пархоменко, певец, музыкальный продюсер:

Человек же накапливает с опытом какие-то переживания. Человек, которому 40 лет, ему гораздо больше есть о чем рассказать, чем человеку, которому 15 лет. Творческий человек отличается от нормального человека тем, что он перерабатывает этот скептизм в наших мыслях: в песнях, рисунках, рассказах, в танце… А обычный человек просто терпит и болеет.

Дважды упомянули про 38-летний рубеж. Как для мужчины, это возраст средний, или… особенный, новый?

Сергей Пархоменко, певец, музыкальный продюсер:

Мне сложно сказать. Нет любого возраста. Если сказать, 18 лет - я был другим человеком. Молодым юношей. Например, я бы не хотел, чтобы мне сейчас было 18 лет. Мне нравится, что мне сейчас 38 лет. А какой-то возраст важен он для мужчины, или нет, - мне кажется, что любой возраст важен. Вот он есть здесь и сейчас. Мы живём здесь и сейчас. И чувствовать себя в том состоянии, в котором ты находишься. Для меня это 38 лет, для Вас - это 19 лет.

Какие сейчас жизненные приоритеты?

Сергей Пархоменко, певец, музыкальный продюсер:

Жизнь сама по себе является приоритетом для меня. Я хочу жить, в моём понимании полной жизнью, а живу полной жизнью тогда, когда занимаюсь творчеством. Но в этой жизни, помимо творчества и спорта, есть, конечно же, место и личной жизни. У меня есть любимая женщина, у меня есть друзья… Мои интересы, хобби… Путешествовать я люблю. Я люблю самобыт. Люблю спортивные костюмы. Какие-то креативные вещицы люблю.

А Ваши личные пристрастия влияют и распространяются на воспитание детей?

Сергей Пархоменко, певец, музыкальный продюсер:

Я с детства приучаю их языкам. Они учатся у меня в международном детском саду. Уже говорят по-английски постоянно. Творческие. Они ходят в художественную школу. Они танцуют. Поют. Рисуют. Спорт. Тоже заставляю их ходить. Да, какие-то основы я закладываю, конечно. Но дальше они сами будут решать, что им важнее, а что - нет.