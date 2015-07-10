На «Славянском базаре в Витебске» 10 июля состоится премьера песни-гимна Союзного государства «Ангел над городом Шагала»

Новости Беларуси. Город на Двине 10 июля танцует под белорусско-российские мотивы. Этим вечером здесь проходят концерты Союзного государства. В афише «Славянского базара» уже 13 лет как есть день для погружения в атмосферу единства наших братских народов. В эти минуты проходит творческий вечер Александры Пахмутовой, и через пару часов на главную сцену поднимутся Тимур Родригес, Леонид Агутин, Анатолий Ярмоленко и многие другие.

Внимание! Говорит и показывает звездная планета детства. На галактической песенной карте «Славянского базара» 10 июля засияли улыбки 21 участника международного детского музыкального конкурса.

Почувствовать себя ребенком мог и каждый взрослый, потому что рядом с этими детьми просто невозможно устоять. Вот и мы с членом жюри, Алишером Каримовым из Казахстана, решили прокатиться на звездном корабле.

Алена Ланская, член жюри XIII международного детского музыкального конкурса «Витебск-2015»:

Я хочу открыть секрет: когда ты участвуешь как конкурсант, намного легче и проще, потому что ты не бреешь ответственность за принятие решения.

Играючи, но по-взрослому ответственно, ребята сделали свой выбор. Номера, под которыми им предстоит выступать, прятались под галактическими картами и медалями. Стефания Соколова в первый день выступит под шестым номером. Во второй – под № 11. Еще одна белорусочка – Элети – станет 11-й и второй соответственно.

Элети, участница XIII международного детского музыкального конкурса «Витебск-2015»:

Я приехала сюда с прекрасным настроением. Даже на жеребьевке я думала, что здесь все будет попроще. Но мне здесь даже больше нравится. Это весело, когда всем весело.

А пока дети только готовятся к состязаниям, взрослые уже борются за победу.

Выступление представительницы Беларуси Валерия Грибусова поставит финальную точку в полуфинале.

Пока же она ждет своего звездного часа.

Валерия Грибусова, участница XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» (Беларусь):

Я постараюсь скопить эту энергию, не растратиться и отдать ее зрителю, когда выйду на сцену.

Те же, кому уже не нужно сражаться за место под солнцем, репетируют на сцене Летнего амфитеатра и делятся своими впечатлениями о Витебске и Беларуси в целом.

Дмитрий Маликов, народный артист России:

Безусловно, изменения есть. Изменения в лучшую сторону. Все, кто приезжает, гости «Славянского базара», чувствуют себя очень комфортно, потому что люди все улыбаются. Подсветка красивая, я обратил вчера внимание, просторно все, чисто. Чисто, правда, всегда было. Вкусно.

Полад Бюльбюль-Оглы, народный артист Азербайджанской ССР:

Витебск я не могу сравнить, потому что я не помню, что я здесь был. Может был, но в 70-х. А вот, например, Минск я вижу, как развивается. Минск был аккуратным, чистым и в советское время, и после. Я был в прошлом году, мне очень понравилось. И здесь то, что я вижу. Что значит город? Город – это люди. А люди гостеприимные, улыбчивые. Радость, что у них проходит такой фестиваль.

Главное событие 10 июля на «Славянской базаре» – это, конечно, День союзного государства Беларуси и России.

Стартовал он утром с возложения цветов к вечному огню. А вечером всех объединил концерт.

Геннадий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Мы всегда стремимся к тому, чтобы этот день за нами сохранился, был зарезервирован в общей программе «Славянского базара». Мы очень дорожим такой честью.

Людмила Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Славянская традиция – это быть вместе, это сообща делать большие дела. И вот этот большой проект, большой фестиваль – это проект, который был взращен благодаря прозорливой политике главы государства. Сегодня этот фестиваль, которым гордится весь мир и каждый, кто приезжает.

К слову, завершающим аккордом концерта станет премьера песни-гимна Союзного государства «Ангел над городом Шагала» в исполнении Анатолия Ярмоленко, победительницы проекта СТВ «Поющие города» Анастасии Лейкиной и других звезд российской и белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.