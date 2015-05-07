«Мы понимаем, что решение может вызывать недовольство со стороны некоторых стран, но выбор уже сделан»: Кончита Вурст станет ведущей «Евровидения 2015»

Новости Австрии. Все меньше времени остается до главного песенного конкурса «Евровидение». Через несколько дней Вена будет принимать участников шоу.

Официальная церемония открытия состоится в воскресенье вечером 17 мая. По 200-метровой красной ковровой дорожке на Ратушной площади пройдут делегации из 40 стран. Организаторы обещают, что для поклонников конкурса приготовлено немало сюрпризов. Один из них уже раскрыт.







Победитель «Евровидения 2014» Кончита Вурст не только исполнит композицию, принесшую победу (Rise Like A Phoenix), но и будет встречать участников конкурса за сценой в «Зеленой комнате» и брать у них интервью. Соведущими «бородатой леди» станут Алис Тамлер, Арабелла Кьесбауэр и Мириам Вейхсельбраун.

Кэтрин Зехнер, директор австрийского телеканала ORF:

Вурст сделала важный шаг от лица всей Австрии в борьбе за самоопределение и уважение во всем мире. Мы понимаем, что наше решение может вызывать недовольство со стороны некоторых стран, но выбор уже сделан.



В прошлом году Кончита буквально взорвала информационное пространство. О ней писали и говорили во всем мире.





Австрийская звезда, которая носит бороду, положила начало глобальной тенденции. В интервью изданию «Daily Star Sunday» Томас Нойвирт (он же Кончита Вурст) заявил: «Много трансвеститов отказывается бриться теперь из-за меня. Несомненно, их много». Кончита Вурст:

Есть так много вещей, происходящих в настоящее время, особенно с сообществами секс-меньшиств. Есть так много актрис-транссексуалов, которые прекрасно выступают. И публичные выступления Брюса Дженнера – это большое дело. Времена меняются, и это здорово. Но все еще по-прежнему есть предрассудки. Но ситуация становится лучше. Прошлогоднюю победу Кончиты видели около 300 миллионов телезрителей.