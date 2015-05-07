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«Мы понимаем, что решение может вызывать недовольство со стороны некоторых стран, но выбор уже сделан»: Кончита Вурст станет ведущей «Евровидения 2015»

07 мая 2015 09:55
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Новости Австрии. Все меньше времени остается до главного песенного конкурса «Евровидение». Через несколько дней Вена будет принимать участников шоу.

«Мы понимаем, что решение может вызывать недовольство со стороны некоторых стран, но выбор уже сделан»: Кончита Вурст станет ведущей «Евровидения 2015»-1

Официальная церемония открытия состоится в воскресенье вечером 17 мая. По 200-метровой красной ковровой дорожке на Ратушной площади пройдут делегации из 40 стран. Организаторы обещают, что для поклонников конкурса приготовлено немало сюрпризов. Один из них уже раскрыт.



Победитель «Евровидения 2014» Кончита Вурст не только исполнит композицию, принесшую победу (Rise Like A Phoenix), но и будет встречать участников конкурса за сценой в «Зеленой комнате» и брать у них интервью. Соведущими «бородатой леди» станут Алис Тамлер, Арабелла Кьесбауэр и Мириам Вейхсельбраун.

«Мы понимаем, что решение может вызывать недовольство со стороны некоторых стран, но выбор уже сделан»: Кончита Вурст станет ведущей «Евровидения 2015»-3

Кэтрин Зехнер, директор австрийского телеканала ORF:
Вурст сделала важный шаг от лица всей Австрии в борьбе за самоопределение и уважение во всем мире. Мы понимаем, что наше решение может вызывать недовольство со стороны некоторых стран, но выбор уже сделан.

В прошлом году Кончита буквально взорвала информационное пространство. О ней писали и говорили во всем мире.

Австрийская звезда, которая носит бороду, положила начало глобальной тенденции.

В интервью изданию «Daily Star Sunday» Томас Нойвирт (он же Кончита Вурст) заявил: «Много трансвеститов отказывается бриться теперь из-за меня. Несомненно, их много».

Кончита Вурст:
Есть так много вещей, происходящих в настоящее время, особенно с сообществами секс-меньшиств. Есть так много актрис-транссексуалов, которые прекрасно выступают. И публичные выступления Брюса Дженнера – это большое дело. Времена меняются, и это здорово. Но все еще по-прежнему есть предрассудки. Но ситуация становится лучше.

Прошлогоднюю победу Кончиты видели около 300 миллионов телезрителей.

«Мы понимаем, что решение может вызывать недовольство со стороны некоторых стран, но выбор уже сделан»: Кончита Вурст станет ведущей «Евровидения 2015»-6

Томас Нойвирт обещает, что никогда, ни при каких обстоятельствах не сбреет бороду и признается, что всегда восхищался австралийским комиком Барри Хамфрисом.

Кончита Вурст:
Есть так много людей, которые уже проложили путь для артистов, исполняющих женские роли. Мне нравится мадам Эдна (персонаж Барри Хамфриса). Было бы удивительно встретить ее. Также с Ру Пул (известный американский исполнитель, использующий женский образ). Он дал прекрасное интервью после того, как я выиграл Евровидение: «Теперь Кончита делает все, что обычно я делал». Он очень гордится тем, что сделал это возможным для меня, чем я сейчас занимаюсь.

«Мы понимаем, что решение может вызывать недовольство со стороны некоторых стран, но выбор уже сделан»: Кончита Вурст станет ведущей «Евровидения 2015»-9

# Музыка # Фотофакт # Кончита Вурст # Евровидение 2015

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