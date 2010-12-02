Музыкант Венского Штраус-оркестра: Таких красивых девушек, как в Беларуси, нет нигде в мире

Хотя Питер Гут исполняет музыку XIX века, дома он слушает рок, рэп и поп-музыку. Благодаря двум сыновьям, Питер Гут идет в ногу со временем и знает все новые течения, хотя классическую музыку Иогана Штрауса также считает популярной, ведь под нее запросто можно танцевать.

Питер Гут, дирижер Венского Штраус оркестра:

Люди любят эту музыку, потому что она ритмичная, как современная поп-музыка. Конечно, эта музыка не такая громкая, как рок, но все-таки она довольно ритмичная и сильная.

Побывав однажды в Беларуси, Венский Штраус оркестр обещал вернуться — и выполнил обещание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Питер Гут:

Мне важно, чтобы был хороший контакт людей с нашим оркестром. Это не должно быть, как в кино — должен быть «лайф» и настоящий контакт.

Этот оркестр популярен в мире благодаря великолепным музыкантам, каждый из которых — виртуоз. Белорусские зрители знают их творчество, и, судя по аншлагу, — оно им нравится. А что же понравилась музыкантам из Вены?

Аркадий Гамарник, музыкант:

Ваши белорусские девушки. Таких красивых девушек нет нигде в мире.