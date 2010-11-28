Анастасия Шпаковская (группа «Naka»): Я не знала, что Шаркунова поет, думала, она снимается в рекламе

Концерт группы «Naka» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Naka» была создана в 2004 году по инициативе актрисы Анастасии Шпаковской. Направление, в котором работает коллектив, можно назвать альтернативным роком. В активе группы - выступление на крупнейшем фестивале «Крылья», совместные концерты с группами «ДДТ», «Аукцион» и другими. Одни из первых в Беларуси выложили свои песни для бесплатного скачивания в интернет. По итогам 2009 года вокалистка Анастасия Шпаковская получает титул «Княжна года» на фестивале «Рок-коронация». Дискография насчитывает 2 пластинки.

Дмитрий Вранегль:

Часто ли приходится работать не по вдохновению, а по долгу службы?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Нет, не часто.

Дмитрий Вранегль:

Без чего или кого не могла бы существовать группа «Naka»?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Без меня.

Зритель из зала:

Вас обвиняли в том, что ваша песня «Беги» является плагиатом группы «J-Морс» и Ани Шаркуновой. Это ваш специальный ход, чуть стырить у них?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Мне сложно говорить, кто у кого стырил. Но благодаря песне «Беги», я узнала, что Аня Шаркунова — это белорусская исполнительница, потому что я думала, что это девушка, которая снимается в рекламе страховой компании. Про группу «J-Морс» я безусловно знаю, их песни больше похожи на песни Элтона Джона. Мы можем долго-долго копаться, кто у кого стырил, в итоге окажется все просто: 7 нот, не исключено, что они могут быть похожи.

Нина Богданова:

Ты до последнего момента своей беременности выступала. Сколько наслушался твой ребенок в животе?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

У меня два ребенка, если говорить про Серафиму, мою дочку, которую я родила 4 месяца назад, то мы выступали, когда я была на девятом месяце за две недели до родов. Когда я спрашивала знающих людей, не громко ли, они говорили, что этот ребенок знает, у кого он собирается родиться. Я думаю, все было очень гармонично.

Зритель из зала:

По слухам у вас был не очень удачный опыт работы со звукозаписывающей компанией, почему вы отдали свою последнюю пластинку именно этому лейблу?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Нормальный опыт белорусских рок-музыкантов, когда пластинки не стоят на полках, когда никто ими не занимается. Мы хотим еще раз повторить такой опыт, когда наши альбомы никому не нужны и нигде они не продаются. Это прекрасно.

Зритель из зала:

У вас двое детей, почему вы вместо того, чтобы сидеть дома, растить их и оберегать семейный очаг, играете в эти мужские игры: рок-н-ролл и рок?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Мне кажется, что я как раз-таки оберегаю семейный очаг, Серафима в гримерке, у нас все замечательно. Все должно быть гармонично, если человек не домохозяйка по природе, то он не должен заставлять себя это делать, потому что ни дети, ни сам человек не будут счастливы тогда. Если я счастлива, тогда будет счастлив и мой ребенок.

Зритель из зала:

Вас называют альтернативной группой. В чем заключается ваша альтернативность, если вы вполне форматная и попсовая группа?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Попсовая? Значит мы такой и являемся. Наша группа такая, какой вы ее будете считать. Я такая, какая я есть, я неповторима, я Настя Шпаковская, мы поем мои песни и ни на кого не похожи.

Нина Богданова:

На Звездном ринге, отвечая на вопросы, многие отшучиваются, а ты очень серьезно отвечаешь на вопросы.

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Мне кажется, я тут шучу забавно все время.

Зритель из зала:

Вы выложили один из своих альбомов в интернет для бесплатного скачивания. Зачем?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Мы выложили два альбома для бесплатного скачивания. Мы делаем это для того, чтобы наше творчество было доступно каждому.

Нина Богданова:

Что сейчас происходит с твоей актерской профессиональной деятельностью? Может тебе скучно в актерской ипостаси?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Я по прежнему играю в русском театре. Ничего нового сейчас не репетирую, поэтому мне даже нечего проанонсировать. В актерской ипостаси мне не скучно. У меня родился ребенок, было бы забавно сейчас нагружать себя новой работой в театре. Я сохраняю за собой свои прежние работы. Занимаюсь группой, ребенком, надеюсь с нового года я начну репетировать новый спектакль.

Зритель из зала:

Зачем вы снялись в фильме «Дастиш-фантастиш»?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Потому что я актриса, здесь нет ничего удивительного. В дипломе у меня написано: актер драматического театра и кино.

Зритель из зала:

Какой смысл снимать столько клипов, если они мало помогают в вашей раскрутке?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Некуда девать лишние деньги.

Зритель из зала:

Как расшифровывается название вашей группы?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Так меня называли в детстве родители.

Зритель из зала:

У вас были искренние эмоции, когда вы исполняли первую песню. Скажите, эта история из вашей жизни?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Я не могу конкретно сказать, что я про себя пою, но в любом случае какие-то мои персональные переживания здесь есть, этого не отнять.

Нина Богданова:

Ты придумала колыбельную своим детям?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Я постоянно придумываю и все время разную.

Дмитрий Вранегль:

Почему на ваше творчество смотрят через призму вашей работы в театре?

Анастасия Шпаковская (группа «Naka»):

Наверное, потому что актерская профессия очень заметная, если бы я была юристом, журналистом, было бы по-другому. Актерская профессия не может остаться незамеченной.

Фото с сайта группы

Автор: Валентин Хасеневич (Verkeus)