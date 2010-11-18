Концерт оркестра Поля Мориа в Минске

Если кажется, что французский композитор, дирижер, аранжировщик остается кумиром, рожденных в СССР, то напрасно. Музыка Мориа сейчас льется отовсюду: из эфира радиостанций, мобильных телефонов, кафе и ресторанов. Она не имеет возрастных и временных границ.

Зрители концерта оркестра Поля Мориа (Минск):

Я приехал из России — из далекого Саратова. Проделал путь в 1500 км в один конец. Это могут сделать только фанаты!

Я люблю этот оркестр, еще с молодости. И тут — концерт в Минске!

Сегодня оркестр работает во главе с учеником Поля Мориа Жан-Жаком Жюстафре — французским валторнистом, аранжировщиком и дирижером.

Что объединяет французский фильм 1966 года «Мужчина и женщина» и культовую заставку к передаче «В мире животных»? Конечно, музыка. Музыка всемирно известного оркестра Поля Мориа.





Преемник маэстро и коллектив музыкантов, который не изменился еще со времен Поля Мориа, 9 ноября 2010 года в Минске исполнили бессмертное творение великого француза. Публика аплодировала стоя и долго не отпускала музыкантов со сцены. Сам маэстро тоже остался довольным концертом и пожелал белорусским зрителям...

Жан-Жак Жюстафе, дирижер оркестра Поля Мориа:

Не иметь предпочтений в музыке, потому что вся музыка — прекрасна!