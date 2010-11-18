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Концерт оркестра Поля Мориа в Минске

18 ноября 2010 15:36
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Что объединяет французский фильм 1966 года «Мужчина и женщина» и культовую заставку к передаче «В мире животных»? Конечно, музыка. Музыка всемирно известного оркестра Поля Мориа.
Если кажется, что французский композитор, дирижер, аранжировщик остается кумиром, рожденных в СССР, то напрасно. Музыка Мориа сейчас льется отовсюду: из эфира радиостанций, мобильных телефонов, кафе и ресторанов. Она не имеет возрастных и временных границ.
 
Фото. Концерт оркестра Поля Мориа в Минске

Зрители концерта оркестра Поля Мориа (Минск):
Я приехал из России — из далекого Саратова. Проделал путь в 1500 км в один конец. Это могут сделать только фанаты!

Я люблю этот оркестр, еще с молодости. И тут — концерт в Минске!

Сегодня оркестр работает во главе с учеником Поля Мориа Жан-Жаком Жюстафре — французским валторнистом, аранжировщиком и дирижером.
 
Фото. Концерт оркестра Поля Мориа в Минске
 
Фото. Концерт оркестра Поля Мориа в Минске
 

Фото. Концерт оркестра Поля Мориа в Минске

Преемник маэстро и коллектив музыкантов, который не изменился еще со времен Поля Мориа, 9 ноября 2010 года в Минске исполнили бессмертное творение великого француза. Публика аплодировала стоя и долго не отпускала музыкантов со сцены. Сам маэстро тоже остался довольным концертом и пожелал белорусским зрителям...


Жан-Жак Жюстафе, дирижер оркестра Поля Мориа:
Не иметь предпочтений в музыке, потому что вся музыка — прекрасна!
 
Фото. Жан-Жак Жюстафе, дирижер оркестра Поля Мориа

В планах оркестра — активно сотрудничать с кинематографом, а именно — создавать композиции к картинам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
 
Фото. Концерт оркестра Поля Мориа в Минске
 

Фото. Концерт оркестра Поля Мориа в Минске

Фото. Концерт оркестра Поля Мориа в Минске

# Музыка

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