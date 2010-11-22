Сила музыки: мантра Ом, аудиолевитация, изменение структуры воды, лечение музыкой, создание музыки голосом (Dub FX), заклинание змей

Можно долго рассуждать, какая музыка хорошая, а какая — плохая, однако этот спор будет бесконечным, ведь музыка для каждого человека — своя. Даже одну и ту же композицию два человека услышат по-разному. В этом заключается вся сила и мощь музыки — неотъемлемой части духового человека.

Обратим взгляд вглубь веков. Звук «Ом» в индуистской и ведической традиции — сакральный звук, изначальная мантра, символ божественной троицы — Брахмы, Вишну и Шивы, квинтэссенция Слова.

Буддисты утверждают, что именно от вибрации «Ом» материализовалась Вселенная. Три составляющих звука «Ом» — «а», «у», «м» — традиционно символизируют создание, поддержание и разрушение; рай, землю и подземное царство; три времени суток; три способности человека — желание, знание и действие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Существует гипотеза, согласно которой древние египтяне построили знаменитые пирамиды с помощью музыки.

Явление аудиолевитации описано в древних текстах. С помощью музыкальных приспособлений человек мог заставить огромную каменную глыбу потерять вес и парить над поверхностью земли.

В XVIII век немецкий физик Эрнст Хладни заметил, что под воздействием звука песок, лежащий на поверхности вибрирующей пластины, начинает выстраиваться в точный геометрический орнамент. Форма рисунка напрямую зависит от частоты звука. Глядя на это, идея о том, что Вселенная образовалась с помощью звука, не кажется столь фантастической.

Музыка имеет прямое влияние на сознание и подсознание человека, а если учесть, что организм человека на 70% состоит из воды, то и на весь организм в целом.

Вода — уникальный носитель информации, который впитывает всё происходящее вокруг. Если в присутствии чистой воды играть немецкие военные марши, то при заморозке получаются вот такие кристаллы.

А вот эти кристаллы пропитаны музыкой Моцарта (это означает, что классическая музыка гармонизирует структуру воды).

Для сравнения — кристаллы святой крещенской воды.

Лечебный эффект музыки известен еще с глубокой древности. В храмах Древнего Египта музыкой лечили бесплодие у женщин. Ну а хоровым пением древние греки пытались излечить душевно больных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Некоторым для создания музыки не нужны обычные музыкальные инструменты. Но требуется серьезная техническая подготовка. Dub FX (Бэнджамин Стэнфорд) — уличный музыкант, который гастролирует по всему миру. Кстати, однажды выступал в Минске на разогреве у самой группы The Prodigy. Он записывает сэмплы прямо с микрофона, обрабатывает их и запускает по кругу. Затем наверх записывает новые. В результате наложения слоев прямо на глазах у зрителей получается трек. Для этого музыкант использует специальные процессоры и десятки метров кабеля. По такому принципу записываются все треки в студии. Только для этого используется гораздо больше ресурсов, инструментов и времени. Dub FX всегда работает живьем. Этого музыканта можно встретить на улицах городов всего мира. У него нет клипов, но его ролики пользуются успехом в сети.

А что может музыка в сказках? Помните, как Нильс из сказки Лагерлефа Сельмы «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», которому досталась волшебная дудочка, выманил крыс из замка? Эта история основана на реальных событиях. 26 июня 1284 года подобное событие произошло в городе Гамильн в Германии. За то, что персонаж, известный в истории как «Гамильнский крысолов» освободит город от крыс с помощью волшебной дудочки, магистрат обещал ему щедрую награду, но обещание не сдержал. В ответ на это раздосадованный крысолов с помощью своей волшебной дудочки вывел из города всех детей. Больше их никто не видел.

Каждый год в деревушке Хадаитала, что находится в 100 км от Калькутты, проходит конференция заклинателей змей. Тысячи укротителей гадов собираются вместе, чтобы почтить Манасу — богиню-покровительницу змей. На глазах у публики заклинатели демонстрируют различные трюки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».