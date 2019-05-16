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«Моя Атлантида». Как песня бобруйской группы связана с британским экологическим проектом?

16 мая 2019 09:40
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – вокалист группы «Skynet» – Иван Пономарев, герой клипа «Каханая» группы «Skynet» – Аркадь Логвин и гитарист группы «Skynet» – Вадим Артёмов.

«Моя Атлантида». Как песня бобруйской группы связана с британским экологическим проектом? -1

Когда будет сольный концерт группы «Skynet»? Как песня бобруйской группы связана с британским экологическим проектом? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Белорусские исполнители # Музыка # Иван Пономарев # Аркадь Логвин # Фотофакт

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