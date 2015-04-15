Богги – представительница Венгрии на Евровидении-2015
Богги (настоящее имя Богларка Чемер) 29 лет, родилась в Будапеште. Богги начала свои музыкальные занятия в возрасте 13 лет. Два года спустя, она приступила к изучению классического вокала и фортепиано в музыкальной школе. Параллельно учится в Школе искусств им. Ференца Эркеля и Джазовой Музыкальной Школе.
Исполнительница провела год в Париже, где освоила профессию туристического гида.
В 2009 году Богги создала музыкальную группу "Csemer Boglárka Quartet". В 2012 году Богларка начала работать над своим первым релизом. Группа начинает выступать под лаконичным названием Boggie. Помимо самой Богларки в настоящее время в состав группы входят: Аарон Себастьян – клавишные, Михал Шимко-Варнагь – электро-виолончель, бас, Тамаш Сабо – ударные. Дебютный альбом группы был выпущен в 2013.
2015 год начался удачно для Богги: девушка была номинирована на премию Женщина года по версии журнала Glamour, видеоклип на песню "Nouveau Parfum" получил множество престижных наград. И, самое главное, певица выиграла венгерский национальный отбор на Евровидение со своей композицией «Wars For Nothing».
"Меня очень тронула и расстроила ситуация, складывающаяся в Украине. Я хотела бы написать песню о ней, как и вообще обо всех "войнах из-за ничего" во всем мире. Но к тому моменту, как я пошла со своей идеей к Аарону (клавишник группы Boggie – прим.), он уже подготовил для меня песню на ту же самую тематику.
Я очень часто задумываюсь о современном мире, и происходящее в нем меня очень сильно угнетает. Везде в мире происходят войны, но Украина находится так близко от Венгрии, у меня даже живут там родственники, потому я задумалась: "Ведь так может произойти и с нами. Что нам нужно делать, чтобы избежать этого?".
"Я читала газеты и старалась следить за новостями. Потом я вдруг столкнулась в лифте с беженцем из Украины, и для меня это тоже стало настоящим шоком. Когда война происходит недалеко от вас, она имеет большее влияние на ваши чувства. Однако, сама по себе песня не говорит только о войне в Украине, а скорее о дискриминации, подавлении и войнах в целом. Я хочу передать ее послание всем слушателям".
Певица рассказала, что команда приняла решение не снимать к песне обычный видеоклип. "Для того, чтобы избежать клише, мы решили использовать в качестве видеоклипа видео с флешмоба. Оно говорит само за себя. Я почувствовала во время его съемки всю силу музыки и присутствие Бога".
Что вам следует знать об исполнительнице Богги:
Расскажите о вашей композиции.
Моя песня против войны. Это баллада в виде гимна, которую написали три композитора: Аарон Себестьян, Сара Элен Бори и я. У нас есть личные истории, которые мы хотели бы рассказать. И хотелось бы привлечь внимание людей к проблеме войн.
Назовите наиболее впечатляющие факты о себе.
Моя музыка представляет собой смесь всех стилей, которые я изучала: поп, джаз, французский шансон, кантри, фолк и классика. Это то, что я называю поп-музыка высокого качества. Я думаю, что это на самом деле важно начать сочинять свои собственные песни, потому что это определяет характер и помогает найти свой собственный голос. И придет время, когда вы поймете, что оно того стоило. Мое полное имя Богларка, вы не найдете аналогов ни в каком любом другом языке. Вот почему я решила использовать свое прозвище в качестве псевдонима: BOGGIE.
Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?
Каждый раз перед выходом на сцену я стараюсь очистить свой ум. Я сосредотачиваюсь на сообщении и все забываю. Я действительно растворяюсь в песне.
Почему Евровидение важно для вас?
Помимо везения и гордости представлять Венгрию я искренне верю, что с помощью музыки мы можем сделать мир лучше.
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Статья подготовлена по материалам eurovision.tv, esckaz.com
Фото: eurovision.tv, esckaz.com, facebook.com