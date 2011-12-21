Лева Би-2: Я родом из Минска - он всегда будет родным и самым желанным

Лёва и Шура Би-2 рассказывают о Минске, белорусском языке и о том, почему концерты в Минске для них — одни из самых сложных.

Лева Би-2:

Я родом из Минска, и этот город для меня, конечно же, всегда будет родным и самым желанным.

Шумный и никогда не спящий центр, тихие улочки на окраине, парки и скверы — любимых мест в Минске у Лёвы бесчисленное множество. Как и хитов у группы «Би-2».

Лева Би-2:

Я здесь прожил 19 лет, и ностальгические воспоминания постоянно меня преследуют, как только я выхожу из самолёта или из поезда.

Дедушка Лёвы — классик белорусской поэзии Аркадий Кулешов. Это его стихи вы учили в школе.

Шура Би-2:

А знаете, как я в училище получил пятёрку по белорусскому языку и литературе? У Лёвы, благодаря деду, была большая библиотека. И я периодически у него «тырил» книжки и давал учительнице как взятку — с автографом «Аркадию Кулешову от Янки Купалы».

В репертуаре группы Би-2 песни исключительно на русском языке. А вот хита на второй роднай мове поклонникам ждать не стоит, по крайней мере, в ближайшее время, хоть белорусский язык жив в сердцах рок-н-ролльщиков.

Шура Би-2:

Но в принципе за столько лет до сих пор отлично всё понимаю. Говорить сложно, но понимаю.

Не забывают Лёва и Шура и о своих минских друзьях детства.

Шура Би-2:

Мы открыли радиостанцию вместе с нашими друзьями, и первый и основной ди-джей — это наш старый друг Грач Буров. Он работал здесь на «Пилот-FM», сейчас основной ди-джей «Субстанции», живёт в Москве.

Есть несколько городов — Минск, Бобруйск, Иерусалим, Тель-Авив, Рига — где у нас очень много друзей.

Лева Би-2:

И потом, это большая ответственность. Выступать в родном городе — это нервы.

Шура Би-2:

К нам приходят очень много друзей: Лёвины одноклассники, мои друзья и знакомые из Бобруйска, и просто наши друзья.

Лева Би-2:

Для организаторов наше выступление — головная боль, потому что, как правило, только для наших друзей нужно выделить билетов сто.

Концерты в Минске — одни из самых сложных, признаются Лёва и Шура Би-2. Выступать перед друзьями — большая ответственность. Каждое такое выступление музыканты заканчивают признанием в любви родному городу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».