Александр Сухарев (Группа «Экивоки»): Для группы «Экивоки» это была одна из причин, по которой мы распались. Поэтому уехал я в одну из зарубежных стран, Володя-гитарист уехал еще дальше. И вот так мы рассыпались, поездили и поискали легкого хлеба, а теперь мы здесь, перед вами.

С 2000 года Вы начинаете гастрольную деятельность в Германии с другим проектом. Не это ли стало черной полосой для группы «Эки-воки»?

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»): Врал. Но все мы, наверное, привирали в свое время. Сейчас стараюсь этим не заниматься, потому что это очень мешает жить, даже во спасение.

Вы часто врете, и была ли у Вас ложь во спасение?

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»): Ну, наверное, если обратить внимание на то, что все-таки я учился музыке, то, в первую очередь, я музыкант и композитор.

Владимир Майсюк (Группа «Экивоки»): А, наверное, штук восемь что ли — не так уж и много.

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»): Очень хорошо, я думаю, ответит на этот вопрос гитарист. Или именно ко мне? Я могу сказать. Для меня главное — звучание. Я в марках, честно говоря, плохо разбираюсь. Мне помогает в этом Володя-гитарист. Он вообще помешан на этом деле. У него этих гитар! Сколько, Володя, у тебя гитар?

Александр Сухарев (Группа «Эки-оки»): Я вернулся домой — к своим родным, к своим близким, к своим друзьям. А куда? Вот на эту сцену. Не будешь никогда в чужой стране тем, кем ты хотел стать, поэтому лучше быть дома, быть самим собой. Ну, другое дело, сколько кому хватает смелости, силы выжить в нашем столь хорошем, прекрасном времени.

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

Вот так. Восемь гитар — ни разу не женат.

Кто ваш главный критик по жизни?

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

Стараюсь быть сам критиком, но когда не получается, то самые близкие люди — это люди, которые скажут правду тебе в лицо. Поэтому я всегда обращаюсь к близким людям, которые со мной рядом. Потому что тяжело быть адекватным к своему творчеству. Для самого себя все, конечно, красиво и хорошо.

Ведь наоборот. Никогда близкие люди не скажут правду.

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

А вот такие у меня близкие люди, что говорят правду.

Вам не кажется, что быстро свалившаяся на вас слава послужила вам плохой службой?

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

Первое — никогда мы не ощущали славы как таковой. Может быть, я неправильно понимаю это слово. В тот момент, когда группа «Экивоки» раскручивалась, было все пусто — выжженное поле. И, когда крутили песню «Нравится, не нравится — спи, моя красавица», я, честно говоря, не понимал, почему ее крутят. Крутили ее и крутили. Понятия «слава свалилась» не было, ничего не произошло. Может быть, окружающие люди думали: «Если их крутят по радио, если их показывают по телевизору, то что-то произошло». Уверяю вас, ничего не изменилось. Если какие-то взгляды на улице и были, я не считаю, что это слава.

Есть четкая концепция продвижения группы? Может быть пишутся медиа-планы, разрабатываются PR-акции.

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

Группа посуществовала два года, потом мы десять лет почти не виделись. Сейчас мы подошли к этому моменту, именно с этими предложениями, с мыслями о том, что надо все-таки уже взрослым дядькам думать, что делать на сцене. Когда мы делали десять лет назад, всем было очень весело, что за сценой встречали девчонки, потом просыпался непонятно с кем и где, а теперь понятно, что надо дома просыпаться, нужно думать о том, чтобы этот дом был в порядке, чтобы все было хорошо. Конечно, сейчас уже подходим к тому, чтобы это поставить на коммерч… даже не на коммерческую основу, а чтобы это было правильно.

Организованно.

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

Чтобы это было организованно. И просто, Вы знаете, уже прошло то время, когда мы кричали: «Хотим в Москву и много денег!» Я теперь хочу сказать одно. Я не хочу в Москву, я просто не хочу вкладывать свои деньги в музыку, я хочу зарабатывать на ней. Вот чего я сейчас хочу.

Чего Вы больше всего боитесь в жизни?

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

Когда я был один, я не боялся ничего. Когда вокруг меня появились близкие мне люди, я начал очень бояться за этих людей, я боюсь их потерять, я боюсь, что с ними что-то может случиться.

Вы завистливый человек?

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

Все как-то уже поспокойней становится. Был юношеский максимализм, была зависть и черная, и белая — все было. Сейчас стал просто взрослее и понимаю, что от зависти здоровья не прибавится. А делать какие-то выводы можно и без зависти, без каких-то там грызений ногтей, поэтому достаточно, скажем так, внимательно смотрю на успехи других людей, чтобы сделать вывод: что из этого можно вынести, чтобы это помогло нам. А как таковой зависти к счастью уже нет.

Что Вы рассчитываете сделать в ближайшие лет 50–100?

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

Заниматься любимым делом, быть с любимыми людьми — это на ближайшие пятьдесят. А потом поговорим еще через 50 лет, спросите еще раз что-нибудь. И я Вам отвечу дальше.

Какое Ваше любимое место в Минске и почему?

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

Люблю просто гулять по парку. Ну, Сухарев должен жить в Сухарево. Я живу в Сухарево, там есть лесочек. Раньше очень хорошо было, когда были уличные концерты, люблю концертные площадки. Даже сейчас, когда ходишь по городу, вспоминаешь: здесь мы пели на тот праздник, здесь — на тот, было весело.

Расскажите, пожалуйста, о создании названия вашей группы.

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

«Экивоки» переводится как двусмысленные намеки, увертки, недомолвки. Почему именно такое название? Потому что первые песни, которые были в группе, были с таким легким цинизмом, с такими подшучиваниями. «Нравится, не нравится — спи, моя красавица» — все в таком духе, поэтому я просто сел и думаю, какое название можно придумать. Взял словарь Даля, толстенный такой был. Два дня листал, пока не нарвался на это слово.

В конце девяностых Вы получили быстрое признание публики. В чем секрет такой популярности именно в то время?

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

Мы ничего никому не доказывали. Мы пропагандировали русский рок, питерский рок или еще что-то. Просто как-то сыгрались. Понимаете, если бы на тот момент попались люди, которые играют немножечко другую музыку, может быть, мы бы играли другую музыку. Набрались ребята, появились шуточные песни. И так все покатилось. Я думаю, что слушателю не особо в музыке хочется углубляться в какие-то проблемы, что-то выяснять, поэтому, когда вроде и хорошо сыграно, когда какие-то темы в шуточном варианте поднимаются, это удобоваримо, на тот момент это было замечено.

У Вас много друзей?

Александр Сухарев (Группа «Экивоки»):

Я не думаю, что друзей может быть много. Но есть люди, которым я доверяю, и надеюсь, что они доверяют мне. Я очень ценю этих людей и их отношение ко мне.