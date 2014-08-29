Кумир миллионов, король поп-музыки Michael Jackson - пример подражания для молодёжи

Не поняв общества, в котором живет молодежь, невозможно понять и ее проблемы. Конфуций советовал вслушиваться в песни, которые поют в народе, чтобы понять, чем живут люди, на что надеются и что происходит у них в сердце, в душе. Где же и искать кумира, как не в искусстве? Музыка, кино, литература дают широкий материал для исследований и размышлений. Благодаря им можно понять, что творится в глубине человеческих душ.

Само слово «кумир» изменило свое значение – теперь это все чаще не идеальный образец для подражания, а обычный человек, который добился быстрого успеха и материального благополучия.