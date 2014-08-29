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Кумир миллионов, король поп-музыки Michael Jackson - пример подражания для молодёжи

29 августа 2014 09:12
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Не поняв общества, в котором живет молодежь, невозможно понять и ее проблемы. Конфуций советовал вслушиваться в песни, которые поют в народе, чтобы понять, чем живут люди, на что надеются и что происходит у них в сердце, в душе. Где же и искать кумира, как не в искусстве? Музыка, кино, литература дают широкий материал для исследований и размышлений. Благодаря им можно понять, что творится в глубине человеческих душ.

 Само слово «кумир» изменило свое значение – теперь это все чаще не идеальный образец для подражания, а обычный человек, который добился быстрого успеха и материального благополучия.

«В конце концов, самое важное - быть честным с собой и своими любимыми и много работать. Того, что есть сейчас, завтра не будет. Дерзай. Борись. Совершенствуй и культивируй свой талант. Будь лучшим в том, что ты делаешь. Узнай о своем виде деятельности больше, чем кто-либо из живущих. Используй инструменты для подачи себя - будь это книги или пол, чтобы танцевать, или вода, чтобы плавать. Где бы это ни было - это твое. Это то, что я всегда пытаюсь помнить».

Майкл Джексон.

 

# Музыка # Фотофакт # Субкультуры # Камилла Виндал # Валерия Аларти # Анастасия Бокова # Кумиры

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