Константин Меладзе запускает реалити-шоу «Хочу в ВИА Гру!»

Новости Украины. Продюсер «ВИА Гры» объявил о перезагрузке проекта. Как пишет «Комсомольская правда в Украине», Константин Меладзе вместе с одним из самых востребованных клипмейкеров СНГ Аланом Бадоевым запускает музыкальный телевизионный реалити-проект «Хочу в «ВИА Гру!».

Алан Бадоев, клипмейкер:

Когда Константин объявил о закрытии группы, я моментально отреагировал на эту новость. Предложил ему вдохнуть новую жизнь в «ВИА Гру» и, самое важное, впервые в истории шоу-бизнеса открыть зрителям правду, как на самом деле простых девочек превращают в див сцены. Это не будет шоу вроде «Фабрики». Мы будем снимать и показывать всё, как есть.

Кастинги начнутся с 18 декабря, а старт самого шоу запланирован на ведущих телеканалах России и Украины. Как отметил Бадоев, старая концепция группы «три солистки – блондинка, брюнетка и рыжая» уже устарела, поэтому на кастингах ждут всех – и полненьких девушек, и барышень с необычной, даже экстравагантной внешностью.

Алан Бадоев, клипмейкер:

«ВИА Гра» станет совершенно другой. Константин хочет начать новую историю, с новыми солистками, с новым, более современным репертуаром. И если раньше в группу отбирали по определенным параметрам, то теперь ограничений нет. Даже полненькие девушки могут стать солистками нового коллектива.

Напомним, создатель и бессменный продюсер коллектива, Константин Меладзе в эфире одного из российских телеканалов буквально неделю назад заявил о роспуске группы.

Константин Меладзе, продюсер:

В конце 12-го года существования коллектива я почувствовал, что какие-то мои продюсерские наработки, алгоритмы и приемы себя исчерпали… Я распускаю не только девушек, но и музыкантов, и административный штат. Я сейчас даже могу открыть секрет: контрактов с девушками я практически никогда не подписывал. У меня была группа, которая все эти годы работала на основаниях совершенно добровольных и безконтрактных. До тех пор, пока нам работать вместе интересно, мы вместе работали. Я всегда оставлял за собой право в любую минуту расстаться с каким-то человеком. Поэтому у нас была столь частая ротация кадров.

Тогда известие о распаде «ВИА Гры» в своём Twitter прокомментировала экс-участница группы Анна Седокова.

Анна Седокова, поп-певица, телеведущая, актриса:

У меня есть что сказать. Вот только немного позднее. И скажите мне еще одну вещь, неужели вы в это действительно верите? Что больше никогда не будет «ВИА Гры»? Это же словно не верить в Деда Мороза.

Не успели поклонники коллектива толком понять, что произошло, как планы продюсеров поменялись. Оказалось, что и второй продюсер «ВИА Гры» Дмитрий Костюк тоже собирается объявить кастинг. По предварительной информации дата старта будет объявлена в начале января.

Дмитрий Костюк, продюсер «ВИА Гры»:

Я планирую сделать многоступенчатый кастинг. Сначала просмотрим заявки от девушек, их «сольное» резюме с фото, затем приступим к прослушиваниям. Принять участие в кастинге смогут все желающие. Это будет сложный процесс, но я уверен: у меня получится собрать суперсостав!

Ситуация немного абсурдная. Что ж получается, в российском шоу-бизнесе со следующего года будет две «ВИА Гры»?