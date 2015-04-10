Мария Олафс – представительница Исландии на Евровидении-2015

21-летняя Мария Олафс (настоящее имя Мария Олафсдоттир) из Блёндюоуса, небольшого городка на севере Исландии с населением примерно 1000 жителей, поет с детства. С 5 лет она занимается танцами, а с 10 лет начала играть в профессиональных и любительских театральных постановках.

Последние 5 лет Мария сотрудничает с продюсерской группой «StopWaitGo». В этом году они предложили Марии принять участие с их песней в национальном отборе на конкурс Евровидение. "Они – настоящие мастера своего дела, и отлично знают меня и мой голос, потому я с самого начала была уверена, что песня мне подойдет. С первого прослушивания я была очарована ею", рассказывает певица.

У Марии большой сценический опыт. В 2007 году она получила небольшую роль в пьесе, которая была поставлена на сцене Национального театра в Рейкьявике. И потом постоянно исполняла роли в постановках.

"Моя песня – мощная баллада и очень эмоциональная. Она рассказывает о разрыве в отношениях, и девушка-героиня поет о том, что не позволит этому разрыву подавить ее. Она пройдет через эту черную полосу и в конце-концов станет только сильнее, потому что она – боец".

На Евровидении в Вене Мария исполнит композицию "Unbroken", которую она описывает как "искреннюю историю о залечивании ран после расставания". Песня была специально переведена на английский язык.

Что вам следует знать о Марии Олафс:

Расскажите о своей композиции.

Это запоминающаяся песня, которая мне действительно нравится, и я надеюсь, что фанаты конкурса Евровидение оценят ее. Это моя первая записанная песня, так что это большая честь исполнить ее для такой большой аудитории.

Назовите три самых впечатляющих факта о себе.

Я была относительно безызвестна как певица, прежде чем я победила в исландском национальном отборе, а теперь многое делается для меня.

Я родилась в очень маленьком городке в Северной Исландии.

Играть в театре и петь – это то, чем я всегда занималась.

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?

Я застенчивая, и поэтому просто стараюсь сосредоточиться на том, что я собираюсь сделать, закрыв глаза, и не обращая внимание на все, что происходит вокруг меня.

Почему Евровидение важно для вас?

Прежде всего, потому что я всегда любила Евровидение, и являюсь большим поклонником конкурса. Во-вторых, я думаю, что это хорошая возможность представить себя и сделать то, что я люблю делать.

Исполнительница в Facebook.

Фото: eurovision.tv, esckaz.com