Анжелика Агурбаш о разводе: Я ушла от деспотичного мужа, потому что устала чувствовать себя рабыней

Новости России. 27 августа в Крылатском районном суде Москвы состоялось последнее слушание по бракоразводному процессу певицы Анжелики Агурбаш с ее мужем-миллионером, владельцем колбасной империи, Николаем Агурбаш. Суд вынес решение о разводе супругов, проживших в браке 11 лет, совместный сын Анастас останется жить с матерью. Однако, по словам самой певицы, теперь уже бывшим супругам еще предстоит пройти неприятную процедуру раздела совместно нажитого имущества.

Признаться журналистам в том, что ее семейная жизнь не была райской, как многим казалось, эстрадную певицу Анжелику Агурбаш вынудил бракоразводный процесс и намерения Николая забрать у певицы не только фамилию, но и сына.

Анжелика Агурбаш, певица:

На нас тогда насели родственники мужа, которые боялись за наследство. И он сказал, что этот договор их успокоит, а для нас ничего он не значит. Но теперь человек решил, что за 10 лет брака я ничего не заслужила. Но я подала иск в суд на аннулирование брачного контракта. Мне искренне не хотелось выносить сор из избы, и мне претит роль обиженной и оскорбленной. Но человек не захотел по-человечески разводиться. Он считает, что я имею право только на скромную двухкомнатную квартиру в городе Королеве. Извините, я так скромно не жила и до замужества с ним. Я тогда зарабатывала в два раза больше, чем в браке.

Напомним, новость о том, что эстрадная певица Анжелика Агурбаш разводится с мужем, просочилась в прессу в начале августа нынешнего года. Согласно брачному контракту, заключённому супругами, всё движимое и недвижимое имущество в случае развода переходит тому из супругов, на кого оно было зарегистрировано. Из этого следует, что всё нажитое имущество достанется супругу артистки, владельцу и основателю компании мясных изделий и деликатесов «Мортадель» Николаю Агурбаш.

В день развода Анжелика призналась, что справиться с непростой жизненной ситуацией ей помогла поддержка родных и близких друзей.

Анжелика Агурбаш, певица:

Мне приятно, что мне каждый день звонят мои коллеги по шоу-бизнесу, певцы, все, кто меня знает, и высказывают слова поддержки. Я рада, что нас развели, потому что фактически для меня развод состоялся еще в мае, когда я сняла и отдала этому человеку обручальное кольцо, которое носила 11 лет нашего брака. Главное для меня, чтобы наш общий сын Анастас остался жить со мной. Сейчас мы с ним вместе. Я почувствовала себя намного лучше после развода.

Через несколько дней после бракоразводного процесса певица дала откровенное интервью одному из российских изданий, в котором впервые, без намёков и подоплёк рассказала о причинах расставания с мужем.

По словам Анжелики, Николай решил, что по праву может считать себя полноправным хозяином жизни и карьеры артистки. За любую провинность Николай Агурбаш отнимал у нее все: деньги, охранников, машину, неожиданно увольнял няню сына в день концерта и требовал, чтобы она сидела дома и занималась хозяйством. Известность супруги вскружила голову бизнесмену, и он сделал вывод, его жена – рабыня, сообщает ctv.by со ссылкой на «Комсомольскую правду в России».

Анжелика Агурбаш, певица:

Человек решил, что он полноправный хозяин моей судьбы – не только личной жизни, как жены, но и как творческой личности. Кто-то думает, что я начала петь, только когда вышла замуж за Агурбаша. А на самом деле мы поженились, когда я уже была звездой первой величины в Беларуси. Я была абсолютно финансово независимой! То есть история бедной Золушки была уже не про меня! Не было никакой цели выйти замуж за богача и уехать в Россию.

Экс-супруг певицы, который по совместительству являлся её продюсером, считает, что его фамилия – бренд, принадлежащий компании, владельцем которой является.

Анжелика Агурбаш, певица:

Мужу было очень важно, чтобы я взяла его фамилию. А теперь он требует вернуть ее: мне говорят, что я не имею права после развода ею пользоваться, потому что муж зарегистрировал бренд «Агурбаш»! Я обвенчалась с этим человеком, сына родила прекрасного. Полностью доверила ему свою жизнь – вот это было самой моей большой ошибкой: то, что я на тысячу процентов доверилась мужчине, который сказал, что сейчас я могу уже не беспокоиться ни о чем и наслаждаться этой прекрасной жизнью! Первые годы жизни он был заботливым, милым. Счастье было. Любовь была. Хотя тревожные звоночки и появлялись. Появилась грубость, жестокость. Мог один день быть ласковым и нежным. А на другой – как подменили! Я только оттаю, расслаблюсь, и вдруг, когда не ждешь, очередной удар! Он стал оскорблять меня, предъявлять какие-то странные претензии: «Я - царь и бог, а ты кто? Ты никто». Сейчас он говорит, что вылепил меня, создал. Я всем ему обязана и должна с утра до вечера за все благодарить. Но мне кажется, что если люди живут вместе, они женаты, венчаны, то они должны заботиться друг о друге и, конечно же, помогать! Извините, я тоже помогала ему в бизнесе!

В 2005 году Анжелика Агурбаш представляла Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве. В начале подготовки к конкурсу Анжелика торжественно поклялась: «Год наша страна будет греметь по всей Европе». Так и получилось! Анжелика Агурбаш провела самый длинный промо-тур за всю историю конкурса «Евровидение», посетив 26 стран. Традиционная белорусская вечеринка стала, пожалуй, самым креативным PR-мероприятием артистки. Красавицы из Национальной школы красоты встречали гостей белорусским салом и «гарэлкай». В качестве национальной экзотики выступил ансамбль «Бяседа». Филипп Киркоров расхаживал в белой сорочке до пят. И время от времени надевал соломенную шляпу в белорусском стиле. Ну и, конечно, пела сама виновница торжества. Кроме того, над выступлением певицы трудились стилисты Шевчук и Зверев, модельер Юдашкин и муж-миллионер. В тот год в Киев не прилетели разве что инопланетяне.

Николаю Агурбаш еще до конкурса во время промо-гастролей было сделано предложение купить победу на «Евровидении». К нему обратился человек, который предложил перед полуфиналом заплатить десяти странам по сто тысяч долларов и тогда они выставят Беларуси самые высокие оценки. Таким образом, миллион долларов обеспечит выход в финал. Анжелика от сделки отказалась. Итог: 13 место в полуфинале. Тогда славу супруги разделил и муж-миллионер. Газетные заголовки пестрили названиями: «На что потратил деньги Николай Агурбаш», «На «Евровидение» Анжелика Агурбаш повезет творческую бомбу». Певица уверяет: на «Евровидении» её спонсорам выступала исключительно Республика Беларусь.

Анжелика Агурбаш, певица:

Меня спонсировала Республика Беларусь, которую я представляла. А то, что муж решил нанять мне частный самолет, - это был его личный каприз. Я не заставляла помогать мне в чем-то – это было его желание. А сейчас у него какие-то претензии, что на меня потрачено огромное количество миллионов… Но это все сильно преувеличено. Если бы на меня были потрачены миллионы, я бы сейчас звучала на всех радиостанциях и мои клипы заполоняли бы все эфиры.

К слову, о том, что в семье Агурбаш не всё гладко, журналисты разведали ещё летом 2011-го, во время музыкального фестиваля «Новая волна в Юрмале»: 31 августа на «Новой волне» именовался днем премьер, на котором Александр Буйнов и Анжелика Агурбаш презентовали свою новую песню «У тебя теперь есть я!». Как сообщает российская пресса, ещё на репетиции артисты вели себя несколько фривольно, а в финале композиции поцеловал артистку в губы. В светских кругах тут же поползли слухи – мол, что-то тут не так: раньше Буйнов, зная довольно вспыльчивый характер своей жены Алены, не позволял себе такого поведения. Супруг Анжелики долго наблюдал за всей ситуацией и в конце-концов не выдержал и высказал Буйнову: «Саш, шутки шутками, но руки-то убери от моей жены!». Тогда о скандале благополучно забыли, сославшись на то, что поведение артистов ничто иное, как пиар-акция.

Между тем, Анжелика, будучи замужем за господином Агурбашем, успела провести сольный концерт в Кремлевском дворце, наладить сотрудничество с известными российскими музыкантами и выступить в дуэте с Борисом Моисеевым, Александром Буйновым, Филиппом Киркоровым. Артистка записала несколько музыкальных альбомов, в том числе альбом, в который вошли композиции исключительно на белорусском языке, с которых началась профессиональная карьера. Взяв фамилию мужа, артистка выпустила альбом «Прощальный поцелуй Лики Ялинской». Уже став Анжеликой Агурбаш, она завоевала титул «Миссис Россия-2002». Летом 2006 года, в рамках фестиваля «Славянский Базар», Анжелика представила свою новую шоу-программу с балетом и живым звуком, что стало заявкой перед большим гастрольным туром по всем областным городам Беларуси, и как итог – финальный концерт во Дворце Республики.

Сейчас, вспоминая прошлое, Анжелика недоумевает: её муж, человек, который не знает ни одной ноты, её вокальному мастерству.

Анжелика Агурбаш, певица:

Он учил меня, человека, который 20 лет на сцене, как надо петь. У меня диплом продюсера музыкальных шоу-программ, а он решил, что лучше меня разбирается в шоу-бизнесе. Доходило до того, что ко мне приходят журналисты, а он мне слова не дает сказать, дает интервью за меня. Я даже не имела возможности купить платье без его одобрения. У меня был хозяин – единоличный, единоправный. Он считал, что меня создал на свои деньги.

Теперь, уже разорвав брачные узы, певица не пытается скрыть: муж неоднократно поднимал на неё руку.

Анжелика Агурбаш, певица:

Да... И не единожды. Но мне не хочется об этом говорить... Может, придет время, когда я открою завесу тайны… Но сейчас давайте не будем больше об этом.

Кроме того, певица узнала, что его помощники последние годы вели учет всему, что было на неё потрачено, вплоть до букетов цветов.

Анжелика Агурбаш, певица:

Я была в шоке, когда увидела, что человек подсчитал все. Это ежедневно все считалось и фиксировалось. Да, конечно, сердце болит. Но через это надо пройти. И пусть у меня будет меньше денег и я буду есть черный хлеб, но я буду чувствовать себя счастливо, и радостно, и достойно. Теперь могу посоветовать всем женщинам: не бойтесь уйти от деспотичного мужа. Сначала страшно, а потом наступит облегчение. Я это на себе все почувствовала. Сейчас мне легко и радостно. Я снова жива.