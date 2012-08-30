Белорусские туристки произвели фурор на концерте Леди Гаги в Литве

Новости Беларуси. Концертный тур The Born This Way Ball эпатажной Леди Гаги называют одним из самых ярких мировых событий в поп-музыке. Концерт, который вечером 21 августа состоялся в столичном парке Вингис в Вильнюсе, вошёл в историю литовского мира развлечений, как одно из самых впечатляющих мероприятий года.

Оборудование для шоу доставили в столицу Литвы на 60 грузовиках. Персонал певицы разместился на 30 автобусах: команда из 200 человек, в том числе и повара, которые привезли в Литву все, включая столовые приборы. Главной особенностью сцены стал 30-метровый подиум в форме языка.

Организаторов концерта в Вильнюсе поразил райдер (список требований) поп-дивы: певица попросила, чтобы для нее оборудовали 20 помещений для... переодевания, в них должно стоять 12 диванов снежно-белого цвета. Вместо закулисья оборудована огромная ванная комната. Во всех помещениях – сверхскоростной Интернет, чтобы певица могла делиться свежими впечатлениями в социальных сетях.

Организаторам, работающим за кулисами, пришлось подписать договор, согласно которому строго запрещается не только снимать и фотографировать Леди Гагу, но и даже делиться впечатлениями о работе со звездой. Поэтому поклонники творчества эпатажной Гаги, не успевшие прилететь-приехать в Вильнюс 21 августа, потеряли возможность довольствоваться качественными фотографиями. Все фотоснимки, размещенные на порталах, сделаны на камеры мобильных телефонов. Отметим, в продажу на концерт Леди Гаги поступило 40 тысяч билетов.

Некоторым туристам из Беларуси повезло: они не только побывали на концерте поп-дивы, но и произвели настоящий фурор в фан-зоне. Для самых преданных поклонников певицы на концерте в Вильнюсе был создан сектор Monster Pit, для входа в который иметь билет в фан-зону недостаточно. Как сообщалось на сайтах компаний, продающих билеты, «необходим костюм монстра или соответствующий эпатирующий макияж».

Белорусских туристов на концерт Леди Гаги возила туристическая компания «Туссон Вояж», специализирующаяся на турах в сегменте «событийные путешествия». Как рассказал заместитель директора компании Руслан Сегенюк, удалось собрать полный автобус ценителей эпатажной Гаги. К слову, билеты на танцпол стоили около 100 евро, «сидячие» места в партере можно было приобрести за 300 евро, что, по отзывам турагентов, оказалось неподъемной суммой для белорусских туристов.

В преддверие главного музыкального события этого лета в Прибалтике, фанаты экстравагантной Леди устроили шокирующее дефиле в центре литовской столицы. Зрелище прогуливающихся «монстров» поразило местных жителей и гостей города. Впечатлило и разнообразие костюмов: от легкой готики, военной формы и кимоно до самых вычурных. В день выступления Гаги по улицам Вильнюса «бродили» стальные ангелы, стриптизёршы, модифицированные Чебурашки, а также персонажи из фильма «Алиса в стране чудес». Очевидно, фанаты готовились к этому дню давно: некоторые наряды отличались особой сложностью изготовления. Белоруски, покорившие фан-зону, например, специально для концерта приобрели наряды и обувь – сапоги на высоченной платформе.

Справка ctv.by

Леди Гага – американская певица, автор песен – обладательница пяти премий Грэмми, 30 премий MTV. По состоянию на октябрь 2011 года продажи синглов и альбомов Леди Гаги превысили 100 миллионов. Эта эксцентричная и эпатажная особа любит шокировать публику непредсказуемыми сценическими нарядами: год назад девушка была самым частым гостем светской хроники благодаря скандальным выходкам – в частности благодаря знаменитому наряду... из настоящего мяса, в котором певица появилась на церемонии музыкальной премии MTV.