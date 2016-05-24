Рене Зеллвегер вновь шокировала публику новым лицом

Новости США. Полтора года поклонники оскароносной Рене Зеллвегер наблюдают за тем, как 47-летняя женщина пытается омолодиться.

Во вторник голливудская звезда – вновь в центре внимания. На снимках, которые сделали папарацци, несложно рассмотреть, что верхняя губа актрисы значительно увеличилась, а на шее не осталось ни одной морщинки. Обвинения в злоупотреблении пластикой Рене предъявили в октябре 2014 года.

Тогда поклонники, прямо скажем, не узнали актрису (здесь подробности).

Зеллвегер рассказала, что ее все устраивает, а на пересуды в прессе предпочитает не обращать внимания.

Рене Зеллвегер, актриса (журналу People):

Я рада, что люди заметили, что я выгляжу иначе. Я живу другой, более счастливой и полноценной жизнью, и очень рада, что это отражается на моем лице.