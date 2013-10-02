Кастинг проекта телеканала СТВ «Поющие города-2» пройдёт на этот раз в Микашевичах 7 октября

Организаторы проекта пока не называют точного времени и места проведения кастинга. Впрочем, как и не афишируют имена звёзд эстрады, которые для отбора конкурсантов должны приехать в Микашевичи. Желающим принять участие в отборочном туре посоветовали следить за рекламными обновлениями на телеканале СТВ.

Как сообщают организаторы проекта, 42 лучших артиста Беларуси едут в 42 города, чтобы выбрать истинно талантливых! Из требований – возраст от 16 лет и умение петь или танцевать (танцоры и танцевальные коллективы будут рассматриваться в качестве художественного дополнения к вокальным номерам).

Узнать подробности об условиях участия в проекте можно по телефону в Минске: 8-017-268-49-41.

Приходите на кастинг и докажите, что Ваш город самый поющий!

http://media-polesye.by/news/kasting-proekta-poyushchie-goroda-2-na-etot-raz-proydyot-v-mikashevichah-12349