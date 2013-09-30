Телеканал СТВ приглашает в музыкальный проект "Поющие города"!

42 лучших артиста Беларуси едут в 42 города, чтобы выбрать истинно талантливых! Если Вам уже есть 16! Если Вы умеете петь или танцевать, приходите на кастинг и докажите, что Ваш город самый поющий!

1.10.2013 12:00

Глубокое



Городской дом культуры

Коммунистическая 10

1.10.2013 17:00

Поставы



Районный Дом Культуры

Станкевича 15а

2.10.2013 12:00

Новолукомль



Дворец культуры энергетиков

ул. Набережная, 13

2.10.2013 17:00

Орша



Городской центр культуры

ул. Ленина, 31



http://povod.tut.by/news/everything/368278.html