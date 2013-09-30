Телеканал СТВ приглашает в музыкальный проект "Поющие города"!

42 лучших артиста Беларуси едут в 42 города, чтобы выбрать истинно талантливых! Если Вам уже есть 16! Если Вы умеете петь или танцевать, приходите на кастинг и докажите, что Ваш город самый поющий!
1.10.2013 12:00
Глубокое
Городской дом культуры
Коммунистическая 10
1.10.2013 17:00
Поставы
Районный Дом Культуры
Станкевича 15а
2.10.2013 12:00
Новолукомль
Дворец культуры энергетиков
ул. Набережная, 13
2.10.2013 17:00
Орша
Городской центр культуры
ул. Ленина, 31
http://povod.tut.by/news/everything/368278.html