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Телеканал СТВ приглашает в музыкальный проект "Поющие города"!

30 сентября 2013 16:39
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42 лучших артиста Беларуси едут в 42 города, чтобы выбрать истинно талантливых! Если Вам уже есть 16! Если Вы умеете петь или танцевать, приходите на кастинг и докажите, что Ваш город самый поющий!
1.10.2013 12:00
Глубокое

Городской дом культуры
Коммунистическая 10
1.10.2013 17:00
Поставы

Районный Дом Культуры
Станкевича 15а
2.10.2013 12:00
Новолукомль

Дворец культуры энергетиков
ул. Набережная, 13
2.10.2013 17:00
Орша

Городской центр культуры
ул. Ленина, 31


 http://povod.tut.by/news/everything/368278.html

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