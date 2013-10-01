1 ноября 2013 года начнется прием заявок на участие в Национальной музыкальной премии

Заявки принимаются по следующим номинациям:
«Лучшая песня года»;
«Лучший поп-исполнитель» (группа);
«Лучший рок-исполнитель» (группа);
«Лучший джаз-исполнитель» (группа);
«Лучший этно-фольк-исполнитель» (группа);
«Открытие года»;
«Лучший автор музыки»;
«Лучший автор слов»;
«Лучший аранжировщик»;
«Лучшая песня на белорусском языке»;
«Лучший музыкальный альбом»;
«Лучшая песня (музыкальный альбом) для кино, телевидения»;
«Лучший концерт года»;
«Лучший гастрольный тур»;
«Лучший клип года»;
«Лучший журналист (музыкальный критик)»;
«Лучший продюсер»;
«За вклад в развитие современной музыки»;
«Звездочка года (лучший юный исполнитель».
Заявки принимаются по адресу : г.Минск, ул. Коммунистическая,6
С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства культуры РБ wwww.kultura.by.
Национальная музыкальная премия будет вручаться уже в третий раз. Учредители премии Министерство культуры Республики Беларусь и ЗАО “Столичное телевидение”.