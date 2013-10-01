1 ноября 2013 года начнется прием заявок на участие в Национальной музыкальной премии

Заявки принимаются по следующим номинациям:



«Лучшая песня года»;

«Лучший поп-исполнитель» (группа);

«Лучший рок-исполнитель» (группа);

«Лучший джаз-исполнитель» (группа);

«Лучший этно-фольк-исполнитель» (группа);

«Открытие года»;

«Лучший автор музыки»;

«Лучший автор слов»;

«Лучший аранжировщик»;

«Лучшая песня на белорусском языке»;

«Лучший музыкальный альбом»;

«Лучшая песня (музыкальный альбом) для кино, телевидения»;

«Лучший концерт года»;

«Лучший гастрольный тур»;

«Лучший клип года»;

«Лучший журналист (музыкальный критик)»;

«Лучший продюсер»;

«За вклад в развитие современной музыки»;

«Звездочка года (лучший юный исполнитель».



Заявки принимаются по адресу : г.Минск, ул. Коммунистическая,6

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства культуры РБ wwww.kultura.by.



Национальная музыкальная премия будет вручаться уже в третий раз. Учредители премии Министерство культуры Республики Беларусь и ЗАО “Столичное телевидение”.