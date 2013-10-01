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1 ноября 2013 года начнется прием заявок на участие в Национальной музыкальной премии

01 октября 2013 19:51
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Заявки принимаются по следующим номинациям:

«Лучшая песня года»;
«Лучший поп-исполнитель» (группа);
«Лучший рок-исполнитель» (группа);
«Лучший джаз-исполнитель» (группа);
«Лучший этно-фольк-исполнитель» (группа);
«Открытие года»;
«Лучший автор музыки»;
«Лучший автор слов»;
«Лучший аранжировщик»;
«Лучшая песня на белорусском языке»;
«Лучший музыкальный альбом»;
«Лучшая песня (музыкальный альбом) для кино, телевидения»;
«Лучший концерт года»;
«Лучший гастрольный тур»;
«Лучший клип года»;
«Лучший журналист (музыкальный критик)»;
«Лучший продюсер»;
«За вклад в развитие современной музыки»;
«Звездочка года (лучший юный исполнитель».

Заявки принимаются по адресу : г.Минск, ул. Коммунистическая,6

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства культуры РБ wwww.kultura.by.

Национальная музыкальная премия будет вручаться уже в третий раз. Учредители премии Министерство культуры Республики Беларусь и ЗАО “Столичное телевидение”.

# Музыка # Проекты СТВ # Национальная музыкальная премия - 2013

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