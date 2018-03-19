«Хочется показать прекрасных молодых исполнителей». Ирина Дорофеева – о концертном туре и планах на будущее

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – белорусская певица, заслуженная артистка Республики Беларусь, доцент кафедры искусства эстрады БГУКИ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва – Ирина Дорофеева.

Ирина, вы всегда являлись своеобразным флагманом, примером для всех артистов, когда речь касалась выступлений в самых отдалённых уголках Беларуси. Это была такая «фишка» или порыв души?

Ирина Дорофеева:

Я хочу сказать, что действительно есть, что вспомнить, потому что за всю мою творческую деятельность состоялось больше 2 тыс. концертов по всей стране и, наверняка, нет такого местечка, куда бы я не доехала. И, наверное, это единственный способ по-настоящему стать желанной и любимой в своей стране, потому что когда зрители приходят на твои концерты, когда она общаются, когда они слышат живое исполнение, когда они открывают сердце и души тебе, это своего рода настоящее откровение. И ты уезжаешь уже таким родным, близким и знакомым человеком, которого видят не только с экранов телевидения, но и ждут снова в гости.

2018 год – это Год малой родины в нашей стране. Какие-то есть планы поддержать эту акцию?

Ирина Дорофеева:

Да, конечно есть. Эти туровые знаковые какие-то концерты проходят с периодичностью в четыре года, чтобы зритель мог немножко и отдохнуть, и соскучиться, и чтобы выросло ещё какое-то новое поколение людей, которое может прийти и познакомиться с творчеством, а кто-то придёт снова и снова. И в своё время мы называли наши туры – энергия молодого поколения молодой Беларуси, но всегда с таким патриотичным окрасом, всегда со своим народом.

И в этом году, с учётом, что это Год малой родины, я решила, что надо не останавливаться, тем более, что у меня много молодых артистов. Идея такова, чтобы эти таланты, которых мы открываем и видим на международных конкурсах, и с которыми я занимаюсь у себя в студии, и преподаю, хочется, чтобы у них был этот опыт концертной работы и, конечно, познакомить их со зрителем, показать прекрасных молодых исполнителей. Тур у нас в этом году произойдёт по Гродненской области, Витебской, Брестской и Гомельской, а в следующем году будет продолжение в Могилёвской и Минской, потому что у меня юбилейный год – 25 лет на сцене. И я хочу закончить его такими масштабами в Витебске, может быть, на сцене «Славянского базара», потому что это для меня очень символично – это моя любимая сцена. Я вспоминаю свой первый выход, мне было 16 лет, как я мечтала о том, чтобы я стала большой известной певицей, артисткой и буду выходить на эту сцену именно с большими сольными концертами. И большой концерт в Минске, конечно. Это будет такая красивая яркая точка, пока не знаю ещё в каком зале, но надо с размахом отметить юбилей.