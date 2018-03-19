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«Хочется показать прекрасных молодых исполнителей». Ирина Дорофеева – о концертном туре и планах на будущее

19 марта 2018 10:29
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – белорусская певица, заслуженная артистка Республики Беларусь, доцент кафедры искусства эстрады БГУКИ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва – Ирина Дорофеева.

Ирина, вы всегда являлись своеобразным флагманом, примером для всех артистов, когда речь касалась выступлений в самых отдалённых уголках Беларуси. Это была такая «фишка» или порыв души?

Ирина Дорофеева:
Я хочу сказать, что действительно есть, что вспомнить, потому что за всю мою творческую деятельность состоялось больше 2 тыс. концертов по всей стране и, наверняка, нет такого местечка, куда бы я не доехала. И, наверное, это единственный способ по-настоящему стать желанной и любимой в своей стране, потому что когда зрители приходят на твои концерты, когда она общаются, когда они слышат живое исполнение, когда они открывают сердце и души тебе, это своего рода настоящее откровение. И ты уезжаешь уже таким родным, близким и знакомым человеком, которого видят не только с экранов телевидения, но и ждут снова в гости.

2018 год это Год малой родины в нашей стране. Какие-то есть планы поддержать эту акцию?

Ирина Дорофеева:
Да, конечно есть. Эти туровые знаковые какие-то концерты проходят с периодичностью в четыре года, чтобы зритель мог немножко и отдохнуть, и соскучиться, и чтобы выросло ещё какое-то новое поколение людей, которое может прийти и познакомиться с творчеством, а кто-то придёт снова и снова. И в своё время мы называли наши туры – энергия молодого поколения молодой Беларуси, но всегда с таким патриотичным окрасом, всегда со своим народом.

И в этом году, с учётом, что это Год малой родины, я решила, что надо не останавливаться, тем более, что у меня много молодых артистов. Идея такова, чтобы эти таланты, которых мы открываем и видим на международных конкурсах, и с которыми я занимаюсь у себя в студии, и преподаю, хочется, чтобы у них был этот опыт концертной работы и, конечно, познакомить их со зрителем, показать прекрасных молодых исполнителей. Тур у нас в этом году произойдёт по Гродненской области, Витебской, Брестской и Гомельской, а в следующем году будет продолжение в Могилёвской и Минской, потому что у меня юбилейный год – 25 лет на сцене. И я хочу закончить его такими масштабами в Витебске, может быть, на сцене «Славянского базара», потому что это для меня очень символично – это моя любимая сцена. Я вспоминаю свой первый выход, мне было 16 лет, как я мечтала о том, чтобы я стала большой известной певицей, артисткой и буду выходить на эту сцену именно с большими сольными концертами. И большой концерт в Минске, конечно. Это будет такая красивая яркая точка, пока не знаю ещё в каком зале, но надо с размахом отметить юбилей.

«Хочется показать прекрасных молодых исполнителей». Ирина Дорофеева – о концертном туре и планах на будущее-1

«Хочется показать прекрасных молодых исполнителей». Ирина Дорофеева – о концертном туре и планах на будущее-3

Ваш гастрольный тур не будет сольным, вы будете привлекать ещё молодых артистов. Какие интересные сюрпризы ждут ваших зрителей?

Ирина Дорофеева:
Сольные мои концерты будут, они будут наполнены тем, что это будет хороший видеоконтент, будут живые музыканты, будет балет, обязательно бэк-вокал и, кроме того, участие молодых артистов. Это будут разные артисты. У меня в студии работает прекрасная группа молодых девчонок «Красотки», Андрей Колосов, Дарья Хмельницкая, и я могу ещё много перечислять. У нас уже с опытом работы артисты, они работают в наших мюзиклах, постановках – это мюзикл «Казанова», «Дубровский» и «Джейн Эйр». Кроме того, я хочу привлечь ещё маленьких артистов, допустим, даже от 12 до 18 лет, которым хочу тоже дать такой старт. Я хочу пригласить самых одарённых. Это не только мои концерты, а вот концерты туровые по самым маленьким городам Беларуси, это уже будет «Театр песни Ирины Дорофеевой. Молодые артисты».

Будет около 130 концертов по стране.

«Хочется показать прекрасных молодых исполнителей». Ирина Дорофеева – о концертном туре и планах на будущее-6

Что вы скажете о песне «Сердце земли моей»?

Ирина Дорофеева:
Я очень люблю эту песню, люблю этот клип, снимали мы его в Беларуси. Действительно, смотришь его как фильм. Особенно в Год малой родины мне хочется, чтобы каждый вспомнил то маленькое местечко, где он родился, вспомнил о своих родителях, может быть, о своих бабушках и дедушках. Чтобы почаще приезжали к своим родным, потому что как ждут родные сердца своих близких, так, наверное, никто не будет в жизни любить и ждать!

«Хочется показать прекрасных молодых исполнителей». Ирина Дорофеева – о концертном туре и планах на будущее-9

Что будет в репертуаре? Какие планируются новые песни и клипы?

Подробности – в видеоматериале.

# Музыка # Ирина Дорофеева # Фотофакт # Белорусские исполнители

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