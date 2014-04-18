Лучшая подруга Фриске: У Жанны НЕ глиобластома четвертой степени!

Новости России. Певица Ольга Орлова, подруга Жанны Фриске, назвала информацию, распространенную в некоторых СМИ, глупыми домыслами сплетников.

Друзья и близкие певицы Фриске очень редко комментируют состояние здоровья Жанны, о прогрессе в лечении они говорят очень осторожно.

И в условиях так называемого информационного голода, различные издания распространяют разного рода небылицы.

Ольга Орлова, певица, экс-солистка группы «Блестящие» (на своей странице в facebook. Орфография и пунктуация автора сохранены):

Как же я "люблю" читать про себя и близких мне людей абсолютную чушь в прессе.... Особенно меня "восхищают" интернет-издания: один ляпнул, остальные перепечатали в ту же секунду! Из последнего... " Мы с Жанной живем в Лос-Анжелесе в доме Оксаны Робски ...

Даже не знаю что и сказать.... Горячо и нежно отношусь к моей подруге! Oxana Robski , но она не имеет к этим желтым газетным сплетням никакого отношения! Как, кстати, и 90% информации, которая мусолится изо дня в день в интернет новостях!

Редко психую, просто накопилось...

Простите,

Ваша О.О.

Одной из первых на сообщение отреагировала сама Оксана Робски. «Вот это да!!!! Олечка, а я бы только рада была! Но вам и без меня есть где жить!» – написала она.

Не остались равнодушными и «поддержали» диалог так называемые советчики, знающие, как излечить рак на любой стадии… На что Орлова заявила следующее.

Ольга Орлова, певица, экс-солистка группы «Блестящие» (на своей странице в facebook. Орфография и пунктуация автора сохранены):

Во-первых: у Жанны НЕ глиобластома 4 степени!!!

Во-вторых: не нужно пиарить на моей страничке свои методы лечения, которые (на мой взгляд) сомнительны уже потому, что с легкостью лечат рак 4 стадии !

Поверьте, Жанной занимаются лучшие онкологи мира!

Поэтому, к диалогу я, действительно, не склонна. Я действую исключительно в интересах Жанны и ее семьи!!

Напомним, в январе этого года широкой общественности стало известно: у 39-летней российской певицы Жанны Фриске обнаружен рак.

Жанна уже прошла первый курс химиотерапии в ведущем онкоцентре Америки.

Вместе с Фриске находится ее мама и сынишка Платон.

Сменяя друг друга, в Штаты летают гражданский супруг Жанны, телеведущий Дмитрий Шепелев, и лучшая подруга Жанны, певица Ольга Орлова.

Недавно поклонники Жанны Фриске растрогали певицу до слез. В Сети появился видеоролик «Жанна, живи! Жанна, танцуй!».

Цель клипа состоит в том, чтобы поддержать Жанну и всех людей, которым пришлось столкнуться с онкологическими заболеваниями. Смотрите видео.

Фриске призналась, что по ее щекам текли слезы, когда она увидела этот ролик.



Жанна Фриске, сообщение на официальном сайте певицы:

Дорогие мои, я хочу сказать спасибо вам за вашу доброту, участие, за ваше сострадание и поддержку, которая мне сейчас так нужна. Я получила песню, смотрела, и по щекам текли слезы, спасибо вам за вашу верность, спасибо вам за вашу преданность, спасибо вам, что вы со мной уже долгие годы. Я очень надеюсь на скорую встречу. Берегите себя и никогда не теряйте веру! Ваша, Жанна.