Евровидение-2014. Швеция. Санна Нильсен "Undo"

Новости Швеции. 29-летняя шведская певица Санна Нильсен попала на «Евровидение» с восьмой попытки. Семь раз девушка боролось за право представить свою страну на престижном конкурсе, и только в этом году ей улыбнулась удача. Коллеги Санны удивляются: как только девушке удалось не отчаяться и не вычеркнуть из своей жизни цель под названием «Евровидение».

Напомним, Швеция – как раз та страна, которая серьезно готовится к конкурсу «Евровидение».

На протяжении многих лет шведский национальный отбор Melodifestivalen считается одним из самых масштабных и популярных. Причем его организаторы подчеркивают: они выбирают песню для «Евровидения», а не исполнителя, под которого сочинят евровизийный хит.

Тринадцатый год подряд формат конкурса не меняется: четыре полуфинала, так называемый «второй шанс» и непосредственно финал конкурса.

В этом году за право ехать на «Евровидение» боролись 32 исполнителя. Они были разделены на четыре полуфинала по 8 композиций в каждом.

Из каждого полуфинала песни, занявшие первое и второе места, проходили в финал. А те, что заняли третье и четвертое места, переходили во «второй шанс».

Таким образом, образовалась восьмерка лучших композиций из полуфиналов и 2 лучших из «второго шанса».

Победителя Melodifestivalen-2014 выбирали путем сочетания результатов зрительского голосования и голосования международного жюри, в состав которого вошли представители 11 стран – Дании, Эстонии, Франции, Германии, Израиля, Италии, Мальты, Нидерландов, Испании, Великобритании, России и Швеции.

Как показывает практика, судьи в восторге от той схемы, которой придерживаются шведы в проведении национального отбора на «Евровидение».

Анастасия Тиханович, продюсер (Беларусь):

В 2008 году я была приглашена организаторами Melodifestivalen в состав международного экспертного жюри, где вместе с Марией Шерифович и другими представителями нашей задачей было оценить участников, а потом мнение международных экспертов сравнивали с голосами шведских зрителей. Уровень национального отбора, да и телешоу поставлено с таким размахом, что вполне напоминает само Евровидение.

За право называться лучшей песней 2014 года борется Undo Санны Нильсен. Сама Санна называет Undo «томной балладой». Это песня о любви и грусти.

Санна Нильсен вот уже несколько месяцев с головой погружена в подготовку к «Евровидению». И не скрывает того, что евровизийные хлопоты доставляют ей только удовольствие.

Санна Нильсен, представительница Швеции на «Евровидении-2014»:

Мы с командой делаем все, чтобы наше выступление было незабываемям!



Девушка занимается музыкой профессионально с самого детства. Ей было всего 11, когда ее песня взлетела на вершину музыкальных хит-парадов в Швеции. На счету Санны – 9 студийных альбомов.

В Швеции говорят, что любая песня в исполнении Нильсен сразу становится хитом!

Кстати, у букмекеров в этом году Швеция входит в пятерку фаворитов. Сбудутся ли их прогнозы, узнаем уже скоро.

Первый полуфинал (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!